Weronika Kaniewska otrzymała "Złoty Bilet" w "Top Model" . "Złoty Bilet" gwarantuje wybranej uczestniczce lub uczestnikowi miejsce w domu modeli. Oznacza to, że osoba, która otrzyma złoty bilet w "Top Model" nie bierze udziału w kolejnym etapie modowego show, czyli w tzw. boot campie. Weronika Kaniewska, która dostała "Złoty Bilet", wygląda idealnie - jest urodzoną modelką - jest wysoka, szczupła, ma idealne proporcje, piękną twarz i hipnotyzujące oczy. Choć musi jeszcze popracować nad pewnością siebie, jury postanowiło w nią zainwestować! Przypomnijmy, że w poprzedniej edycji "Złoty Bilet" dostała Klaudia El Dursi. Udział w programie otworzył jej wówczas drzwi do kariery. Czy podobnie stanie się z Weroniką Kaniewską? Weronika Kaniewska ma 19 lat i pochodzi z Bydgoszczy. Jej największą pasją są konie - jeździ konno od dziecka. Do programu przyszła z mamą Żanetą. Podczas castingu najbardziej zachwycona Weroniką była Joanna Krupa, która stwierdziła wprost: Jak zobaczyłam to zdjęcie, powiedziałam sobie OMG, muszę z tą dziewczyną porozmawiać. Jezu, jakie to jest piękne zdjęcie! Weronika Kaniewska w "Top Model" opowiedziała również smutną historię - jej brat zmarł zaraz po porodzie, cierpiał na agenezję płuc. Później jej rodzice zdecydowali się rozstać. Weronika Kaniewska nie mogła uwierzyć w to, że otrzymała "Złoty Bilet".