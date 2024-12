Kabir Singh zyskał popularność dzięki swoim brawurowym występom w 16. edycji „America's Got Talent”. Jego dowcipy i charyzma sprawiły, że zyskał uznanie zarówno jurorów, jak i widzów na całym świecie. Przez lata występował na licznych scenach komediowych, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych komików swojej generacji. Do ostatnich dni był aktywny zawodowo. Jego ostatni występ odbył się 2 listopada 2024 roku w Manteca w Kalifornii. To świadczy o jego nieustającej pasji do stand-upu i oddaniu wobec swojej publiczności.

Nie żyje gwiazdor amerykańskiego „Mam talent”

Kabir Singh zmarł 29 listopada 2024 roku w wieku 39 lat. Według przyjaciela artysty, Jeremy'ego Curry'ego, komik odszedł spokojnie we śnie. Szczegóły dotyczące przyczyny śmierci nie są jeszcze znane – rodzina i bliscy oczekują na wyniki badań toksykologicznych. Narzeczona Singha, która jako pierwsza potwierdziła smutną wiadomość, prosi o uszanowanie jej prywatności w tym trudnym czasie.

Śmierć Kabira Singha wywołała ogromne poruszenie wśród jego fanów i środowiska artystycznego. Przyjaciele i współpracownicy wspominają go jako wyjątkowo ciepłego i utalentowanego człowieka, który wnosił radość do życia innych. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 14 grudnia 2024 roku w Hayward w Kalifornii. To tam bliscy i przyjaciele pożegnają Kabira, oddając mu hołd za jego życiowe osiągnięcia i wkład w rozwój stand-upu. Według zagranicznej prasy Singh w ostatnim czasie zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi.

Jeremy Curry, przyjaciel zmarłego komika za pośrednictwem mediów społecznościowych pożegnał 39-latka i opublikował ich wspólne zdjęcie. Dodał, ze Singh „odszedł spokojnie we śnie”. Na koniec napisał krótko: „Kocham cię, bracie”.

Kabir Singh cieszył się dużą popularnością i prężnie rozwijał swoją karierę. Na koncie miał nie tylko udział w „America’s Got Talent”. Komik pojawiał się na antenie Comedy Central. Widzowie mogą kojarzyć go również z animowanego serialu dla dorosłych „Family Guy”. Singh bywał też w częścią produkcji BBC. Jeszcze niedawno, 2 listopada występował ze swoim programem stand-upowaym w Manteca w Kalifornii.

Niestety nie jest to jedyna smutna informacja, jaka dotarła do nas w ostatnim czasie. W grudniu dowiedzieliśmy się, że nie żyje Stanisław Tym, jeden z kultowych polskich aktorów, który przeszedł do historii dzięki takim filmom jak „Miś” czy „Rejs”.

