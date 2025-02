Program "Hotel Paradise" odniósł w Polsce nieprawdopodobny sukces, co pozwala stacji TVN tworzyć kolejne sezony. Przeszkodą nie była nawet ciąża dotychczasowej prowadzącej, Klaudii El Dursi, która została zastąpiona przez Edytę Zając. Nowa gospodyni to zaledwie przedsmak tego, co czeka na widzów i uczestników tym razem. Oto pełna lista singli, którzy tym razem zamieszkają w willi.

"Hotel Paradise" wraca z 10. sezonem

Już dziś o godzinie 20:00 TVN wyemituje pierwszy odcinek 10. sezonu "Hotel Paradise". Na widzów i uczestników czeka sporo niespodzianek, w tym nowa prowadząca. Oprócz tego odbiorcy zobaczą zupełnie nowe oblicze raju! Pierwsze zaskoczenie czeka na singli już na samym starcie, bowiem po wejściu do willi nie utworzą par od razu.

Poza tym, w 10. sezonie uczestnicy opuszczający hotelowy raj będą mieli ostatnią szansę, by wpłynąć na dalszy przebieg gry. Pomoże im w tym tzw. "rajski rewanż". Zmiany nie ominą również samego Rajskiego Rozdania i tym razem wszyscy uczestnicy nie będą mogli czuć się bezpiecznie. O kolejnych szczegółach widzowie przekonają się już dziś o 20:00. Tymczasem światło dzienne ujrzały nazwiska wszystkich singli.

To oni wezmą udział w "Hotel Paradise 10"

Kto tym razem zamieszka w rajskim hotelu? Oto wszyscy uczestnicy:

Kuba Baranowski

22-latek pochodzi z Warszawy. Dzięki pewności siebie i charyzmie szybko znajduje się w centrum zainteresowania. Należy do osób ekstrawertycznych, a w czasie imprezy jest duszą towarzystwa. Lubi spędzać czas na rozmowie i nawiązywaniu nowych znajomości. Choć jest raczej koleżeński, jednocześnie nie pozostawia bez echa sporów.

mat. prasowe

Kamil Kłak

27-letni Kamil również jest mieszkańcem stolicy. Jest osobą bardzo empatyczną i otwartą na ludzi oraz świat. W życiu kieruje się raczej myślą, że szklanka zawsze jest połowy pełna. Lubi stawiać przed sobą nowe cele, które z zapałem realizuje. Swoją charyzmą zawsze zwraca na siebie uwagę.

mat. prasowe

Natalia Karchut

Natalia ma 25 lat i także pochodzi z Warszawy. Jest pewna siebie i doskonale wie, jak wykorzystać swój urok osobisty. Oprócz tego jest osobą zawsze pozytywną i rządną przygód, a dzięki zaradności potrafi się odnaleźć w każdej sytuacji. Jej obecność w willi z pewnością wprowadzi sporo zamieszania.

mat. prasowe

Tymek Jaworski

24-letni mieszkaniec Kielc jest osobą niezwykle empatyczną i pełną ciepła. Nie boi się przyznać, że jest romantykiem, a także dżentelmenem. Szybko zwraca uwagę kobiet, a poczucie humoru pomaga mu nawiązywać relacje. Zdaje się, że Tymek dobrze wie, czego chce od życia.

mat. prasowe

Weronika Seniszyn

27-letnia Weronika pochodzi ze Szczecina. Twardo stąpa po ziemi, a przy tym jest świadoma swoich wdzięków, które chętnie wykorzystuje. Pracuje jako stylistka rzęs, a poza pracą lubi czytać książki kryminalne. Oprócz tego interesuje ją taniec. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się chłodna, skrywa w sobie duszę romantyczki.

mat. prasowe

Karolina Wojtala

Karolina ma 25 lat i na co dzień mieszka w Krakowie. Niedawno obroniła tytuł magistra na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest pewną siebie ekstrawertyczką, która błyskawicznie znajduje się w centrum uwagi. Tańczy pole dance, który według niej działa korzystnie nie tylko na sprawność fizyczną, ale i umysł. Jest przebojowa i otwarta na świat. Jej obecność w willi z pewnością nie przejdzie bez echa.

mat. prasowe

Wiktor Zalewski

22-letni mieszkaniec Warszawy jest bardzo pewny siebie, a do tego ambitny, przez co na pierwszy rzut oka jest przez wielu odbierany jako narcystyczny. Po bliższym poznaniu zyskuje na dojrzałości i otwartości. Na co dzień łączy pracę analityka w korporacji ze studiami dziennikarskimi, a do tego interesuje się modelingiem.

mat. prasowe

Adrian Pęter

25-letni Adrian pochodzi z Leszna i już zdążył zostać zauważony w mediach. Został bowiem IV wicemisterem Polski! Na co dzień pracuje w agencji prasowej, a czas wolny wykorzystuje na aktywność fizyczną - bieg i siłownię. Jest mężczyzną twardo stąpającym po ziemi, a do tego skromnym. Błysk w oku sprawia, że szybko zostaje zauważony przez kobiety.

mat. prasowe

Alicja Bujalska

24-letnia Alicja z Krakowa jest osobą, której wszędzie jest pełno. Jest rządna nowych przygód, a do tego szalona i ciekawa świata. Energia wręcz ją rozpiera, co dla niektórych może okazać się przytłaczające. Jest miłośniczką sportu, a jej nowym hobby jest sztuka DJ-ska. Poza tym łączy studiowanie turystyki z artystyczną pracą - tatuuje i tworzy biżuterię nazębną.

mat. prasowe

