Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odliczają miesiące do swojego ślubu, który zaplanowali na przyszły rok. Przy okazji szykują się na podróż poślubną. Ostatnio w ich życiu sporo się dzieje i mają niewiele czasu na odpoczynek. Jak podkreśliła Agnieszka będą mogli "odpocząć, odetchnąć i naładować energię na kolejne projekty i wymysły". Kiedy i przede wszystkim gdzie planują się wybrać?

Niedawno Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wzięli udział w rodzinnej sesji z córką, by miała wzruszającą pamiątkę ze swojego pierwszego Bożego Narodzenia. Antosia pozowała nie tylko z rodzicami ale także z ukochanymi dziadkami. Niedługo córeczka Agnieszki i Wojtka będzie obchodziła swoje pierwsze urodziny. 2022 rok będzie dla rodziny Janików przepełniony rodzinnymi imprezami i ważnymi wydarzeniami. Nie jest tajemnicą, że Agnieszka Łyczakowska-Janik i Wojciech Janik planują swój ślub i huczne wesele. Ulubieńcy widzów z 4. edycji nie zdradzili jeszcze konkretnych dat ale nieśmiało dzielą się z nimi swoimi pierwszymi planami. Niespodziewanie podzielili się planami na podróż poślubną. Agnieszka obiecała coś Wojtkowi przed widzami "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i nie będzie mogła się wycofać.

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie tylko spełniają się jako kochający rodzice, ale wzięli na siebie również sporo nowych biznesów. Prowadzą gabinet z tlenoterapią a od niedawna zajmują się również sprzedażą ubrań online. W dodatku mała Tosia zaczęła ząbkować, więc noce bywają trudne. Zatroskani rodzice nie mają czasu, by odetchnąć od problemów codzienności:

- U nas nie ma wolnego czasu, może będzie po ślubie? Doczekamy się? - zapytała z uśmiechem Agnieszka - Myślicie, że po ślubie? Po ślubie się zaczną wakacje, a co u nas znów? Jak my nie wyjeżdżamy gdzieś to ktoś do nas przyjeżdża - dodał Wojtek. - Po ślubie to ja dla nas zaplanuję mega podróż poślubną - obiecała Agnieszka.

Zdradziła też kilka szczegółów związanych z tym okresem i zaskoczyła samego Wojtka.

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" stwierdziła, że bierze na siebie całe planowanie podróży poślubnej. W tym okresie przyjedzie do nich także ktoś bardzo ważny:

I ja już muszę się dogadać tylko z moim bratem, którzy przyjeżdża na bardzo długo, na ten okres nasz ślubny i muszę dowiedzieć się kiedy on wylatuje i kupię nam mega wycieczkę byśmy mogli odpocząć, odetchnąć i naładować energię na nasze kolejne projekty, wymysły. Teraz też mieliśmy zaplanowany super wyjazd pod koniec roku. To było zaplanowane, ja odliczałam, ale dzisiaj jest 15.12 to już byśmy wrócili ale nie mówimy, gdzie to miało być, bo to się ziści jeszcze. My to zrobimy ale innego roku, po prostu postawiliśmy na organizowanie wesela i ślubu, a to jest ogromny koszt.