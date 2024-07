Agnieszka i Wojtek, których poznaliśmy przy okazji czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", z każdym kolejnym dniem udowadniają, że telewizyjny eksperyment miał sens. Po ich medialnym ślubie przyszły kolejne chwile radości. Tym razem zakochani spełnili swoje wspólne marzenie. Jakie? Wszystkim pochwalili się za sprawą Instagrama.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka i Wojtek o podróży poślubnej

Ta dwójka jest idealnym przykładem na to, że miłość można znaleźć nawet w telewizji. Kiedy Agnieszka i Wojtek pojawili się w matrymonialnym show, od razu pomiędzy nimi zaiskrzyło. Telewidzowie więc byli pewni, że to małżeństwo ma szansę na sukces. Teraz to ulubieńcy internautów, którzy stworzyli rodzinę i spełniają się w mediach społecznościowych. Ostatnio, na dowód swojej miłości Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia 4" zdecydowali się na ślub kościelny. Nie ukrywali, że to dla nich bardzo ważne wydarzenie. Podobnie zresztą jak sama podróż poślubna, którą właśnie relacjonują na swoim Instagramie oraz kanale na YouTube - okazuje się, że ta była spełnieniem ich marzeń!

Małżonkowie, wspólnie ze swoją ukochaną córką, Tosią, wybrali się aż do USA. Początek podróży poślubnej Agnieszki i Wojtka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie był najłatwiejszy. Wówczas zakochani napotkali pierwsze problemy z opóźnionym lotem. Ostatecznie jednak wszystko się udało i małżonkowie są zgodni - to była przygoda życia:

- Marzenia się spełniają i o tym trzeba pamiętać... Jeśli tylko bardzo czegoś chcesz i masz odpowiednie osoby koło siebie to pamiętaj, że nic nie jest niemożliwe. Ja dziękuję za te wspaniałe, niepowtarzalne chwilę mojej drugiej połówce. To Ona zawsze mnie popycha do rzeczy, które myślę, że są nieosiągalne. Nie będę zanudzał, ale takiej podróży poślubnej nie mogłem sobie lepszej wymarzyć. Choć trochę za krótko (z pewnych przyczyn) to i tak jestem wdzięczny życiu, że miałem taką możliwość, aby zobaczyć to piękne miasto. Polecam wszystkim z czystym sumieniem ???? - napisał Wojtek na swoim Instagramie.

Agnieszka była tego samego zdania:

- Kocham ŻYCIE!!! Przeżyłam właśnie najwspanialszą podróż poślubną - dodała.

Instagram @agnieszkalyczakowska

Obszerniejszą relację z podróży poślubnej do Nowego Jorku możemy oglądać także na YouTube'owym kanale bohaterów "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Komentarze, jakie pojawiają się pod ich publikacjami są najlepszym dowodem na to, że ta dwójka to nadal ulubieńcy telewidzów:

- Super, uwielbiam Was, spełniajcie swoje marzenia ???? - ❤️ Wspaniała rodzinko będziecie mieli cudowne wspomnienia z podróży poślubnej ???? - Ale czad!!! Moje marzenie!!! - czytamy.

YouTube / Życie od pierwszego wejrzenia

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" obiecali też, że pokażą więcej zdjęć ze swojej podróży - nie możemy się doczekać.

Instagram/@agnieszka_lyczakowska