Wojtek i Agnieszka z "ŚOPW" tworzą świetnie dobraną parę. Owocem ich silnej miłości jest córeczka Tosia, dla której stracili głowę. Para stara się pozostać w stałym kontakcie z fanami i dzielić się z nimi najważniejszymi momentami z życia. Tym razem Wojciech pokazał kilka fotek z ukochaną żoną, a w opisie wyjątkowo się otworzył.

Za sprawą 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poznaliśmy Wojtka i Agnieszkę, którzy nie tylko widzom wpadli od razu w oko, ale i sobie nawzajem. Małżonkowie od pierwszych chwili, choć byli dla siebie zupełnie obcy, próbowali zamienić eksperyment w prawdziwy związek. Starania rzeczywiście nie poszły na marne i tak więc nie tak dawno świętowali swoją 5. rocznicę ślubu!

Co ciekawe, para wzięła również ślub kościelny, a umocnieniem ich relacji jest córeczka Tosia. Zarówno Wojtek, jak i Agnieszka, starają się aktywnie uczestniczyć w mediach społecznościowych, a nawet prowadzą wspólnie kanał na YouTube! Chętnie pokazują kulisy swojego życia, a internauci za każdym razem nie mogą wyjść z podziwu, jak wyjątkowa miłość ich połączyła. Teraz sam Wojtek postanowił otworzyć się przed fanami i publicznie wyrazić swoje uczucie do żony.

Opublikował kilka archiwalnych zdjęć z wycieczki w góry, gdzie wybrali się całą rodziną. Jak zaznaczył na wstępie, choć dla większości są to po prostu zwyczajne ujęcia z wędrówki, dla niego mają ogromne znacznie i od razu przywołują mu masę wspomnień.