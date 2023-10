Anita i Adrian to jedna z najbardziej lubianych par, których miłość narodziła się dzięki programowi "Ślub od pierwszego wejrzenia". Widzowie do dziś z ogromnym zaangażowaniem śledzą w mediach społecznościowych ich dalsze losy. Kilka tygodni temu internauci zaniepokoili się jednak o małżonków, a w sieci pojawiło się mnóstwo "dowodów" na rzekomy kryzys w związku Anity i Adriana. Teraz małżonkowie opublikowali rodzinne zdjęcie, które powinno uciąć wszelkie spekulacje, ale niestety, dało odwrotny skutek. Co tym razem zauważyli czujni obserwatorzy?

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Anita i Adrian przechodzą kryzys?

Od kilku tygodni w sieci aż huczy od plotek o rzekomym rozstaniu Anity i Adriana ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", a fani coraz czujniej przyglądają się kolejnym wpisom oraz relacjom, które publikują małżonkowie. Para do tej pory nie zdecydowała się na jasny komentarz, co jeszcze bardziej daje obserwatorom do myślenia. Tymi zdjęciami Anita i Adrian najwyraźniej mieli nadzieję rozwiać wszelkie wątpliwości...

- Miłość - prezent, który dajemy sobie każdego dnia, bez okazji. ❤️???? Dopóki jest - mamy siłę, aby przezwyciężać wiele przeciwności losu, ustępować, walczyć o siebie. Najlepsze co możemy sobie dawać, to obecność, pozwalanie tej drugiej osobie na bycie sobą. Nie chcę już żadnych prezentów więcej. Po prostu uśmiechu bliskich i jak najwięcej wspólnego czasu, bo za takim właśnie tęskniliśmy. ????????❤️ - napisała Anita pod najnowszymi zdjęciami z Adrianem i dziećmi.

Niektórzy fani w dalszym ciągu mają jednak nieodparte wrażenie, że w związku uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie układa się najlepiej. Tym razem stwierdzili, że z nowych zdjęć Anity i Adriana bije... smutek.

- Jakiś smutek bije z tego zdjęcia, nie z dzieci, tylko z Was...życzę Wam wszystkiego dobrego, pokonajcie wszystko co macie do pokonania i niech się Wam darzy❤️ - Straszny smutek ???? - Niestety z tych zdjęć bije smutek... - piszą fani.

Anita i Adrian zdecydowali się na odpowiedź.

- Ja nie rozumiem doszukiwania się smutku w zdjęciach rodzinnych, myślę że to po prostu wynik wszelkich plotek - napisała Anita. - ????????‍♂️ Wystarczy spojrzeć w dół w momencie migawki aparatu i tyle spekulacji ???? - dodał Adrian.

Większość internautów zachwyciło się jednak rodzinną fotką, nie dopatrując się w zdjęciach tzw. drugiego dna.

- Pięknie was widzieć całą rodzinę♥️????‍???????? - Pięknie was widzieć w komplecie ❤️???? - Uwielbiam Was ❤️

A Wy, co sądzicie o nowych zdjęciach pary? My Anicie i Adrianowi życzymy wszystkiego co najlepsze i mamy nadzieję, że wszystkie plotki o ich rzekomym kryzysie jak najszybciej ucichną.

