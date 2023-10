Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podzieliła się swoim szczęściem. Cieszy się, że u boku Wojtka może spełniać swoje marzenia. Do tej pory trzymali to w tajemnicy, teraz gdy mają to za sobą, dzielą się emocjami.

Brawo za odwagę????ogromnie Was podziwiam ????❤️ - napisała jedna z fanek.

Zobaczcie, o co chodzi.

"Ślub od pierwszego wejrzenia 4": Agnieszka spełniła kolejne marzenie

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w przyszłym roku będą świętować już 5. rocznicę ślubu cywilnego, który wzięli pod okiem kamer. Przez ostatnie lata wiele w ich życiu się zmieniło. Ich droga do rodzicielstwa była pełna cierpienia, jednak marzenie się spełniło i doczekali się cudownej córeczki Antosi. W czerwcu br. wzięli również ślub kościelny, którym jak podkreślał Wojtek, chcieliby podziękować Bogu za Antosię.

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podzieliła się właśnie kolejną radosną nowiną dotyczącą ich rodziny. Okazuje się, że wraz z Wojtkiem spełniła swoje marzenie, którym był skok spadochronowy:

Zrobiliśmy to !!!

Skok spadochronowy - kolejne moje marzenie odhaczone na liście ✅

Emocje jakie temu towarzyszyły są nie do opisania…

Mam nadzieje, że filmik który dostaniemy ze szkoły skoczków pokaże to, co w tamtej chwili przeżywaliśmy ????

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dzieli się swoją radością i tym, że ma to szczęście, że udaje jej się spełniać marzenia. Jest wdzięczna za to, co spotyka ją w życiu:

Kocham swoje życie!!! Cieszę się, że na swoje 35 urodziny, mogłam oddać skok w chmurach ⛅️ przy zachodzie słońca za górami - nie wiem czy w życiu widziałam coś piękniejszego????

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zafundowała sobie niesamowite przeżycia z okazji 35. urodzin. Fani podziwiają jej odwagę i cieszą się, że spełniała kolejne marzenie z Wojtkiem u boku:

- O żesz Ty????odważna kobietko????ja bym się bała????????super że mogliście zrobić to razem❤️

- Brawo za odwagę????ogromnie Was podziwiam ????❤️

- Jak wspomniałaś we vlogu o urodzinach, że spełniasz kolejne marzenie w urodziny, to właśnie to mi przeszło przez myśl... ???? Super! Chyba sama bym chciała.... ????????????????

- Gratulacje ????marzenia trzeba spełniać i realizować????????

Niedługo rusza nowa edycja ślubnego show TVN. Poznaliśmy już nowych uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia 9". Oby udało im się odnaleźć tak piękną miłość, jak Agnieszce i Wojtkowi.