Agnieszka Łyczakowska i Wojtek Janik ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" kilka tygodni temu wzięli drugi ślub. Po kościelnej ceremonii postanowili wybrać się w podróż do Stanów Zjednoczonych. Okazuje się jednak, że już po drodze czekały na nich pierwsze, nieprzyjemne niespodzianki.

Agnieszka Łyczakowska ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na bieżąco relacjonuje życie swoje, męża Wojtka i córki Antosi na Instagramie, a także na kanale YouTube. Nic zatem dziwnego, że uczestniczka ślubnego show relacjonowała fanom kolejne etapy przygotowań do drugiego ślubu pary. Długo wyczekiwana ceremonia odbyła się 9 czerwca - tego dnia Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia wzięli ślub kościelny, a niedługo później w sieci pojawiły się zdjęcia i filmy z ceremonii i weselnej zabawy.

Po uroczystości Agnieszka Łyczakowska na jakiś czas zniknęła z sieci, bo, jak tłumaczyła - poświęcała czas i uwagę rodzinie. Teraz cała rodzina wybrała się w podróż do Stanów Zjednoczonych. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie kryła ekscytacji wyjazdem, ale już w drodze okazało się, że Agnieszka i Wojtek doświadczyli pierwszych trudności związanych z opóźnieniem samolotu.

O przygotowaniach do podróży Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mówiła jeszcze przed wylotem we vlogu opublikowanym na YouTube. Żona Wojtka nie ukrywała, że wylot wiąże się z mnóstwem spraw do załatwienia.

- Jest co robić, bo my we wtorek wylatujemy do Stanów. Więc co? Pakowanie (...) Robię pełno prań, ogarniam wszystko, co tylko mogę, żeby nie obudzić się we wtorek z czymś, co jest niewyprane - opowiadała Agnieszka Łyczakowska w nowym odcinku vloga.