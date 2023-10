Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mają kolejną wzruszającą okazję do świętowania. Dumny mąż pochwalił się tym faktem w sieci. Fani nie mogą uwierzyć:

????❤️ bosko !! Najfajniejsza para ! ????❤️

Zobaczcie, co wywołało uśmiech nie tylko na twarzach uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ale również ich fanów.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Wojtek wspomina piękną chwilę

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poznali się w 2019 roku. Zgłosili się do programu ślubnego, by znaleźć miłość życia. Trzeba mieć odwagę, by podjąć decyzję o ślubie z nieznajomym, widząc go pierwszy raz już w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dla nich jednak było to najlepszą decyzją w życiu. Dziś Agnieszka i Wojtek są dumnymi rodzicami małej Antosi, a w czerwcu wzięli drugi ślub, tym razem kościelny, przy okazji urządzając huczne wesele, na którym nie zabrakło filmu wspominającego ich udział w ślubnym show TVN.

Teraz Wojtek podzielił się z fanami innym miłym akcentem związanym z programem:

Właśnie mija 4 lata od pierwszej sesji

Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikował w sieci filmik wspominkowy ze zdjęciami z ich pierwszej ślubnej sesji z Agnieszką, zrobionej jeszcze w trakcie trwania ślubnego eksperymentu.

- Jesteś super facetem i w pełni zasłużyłeś na milość, która cię spotkała ???? Miłości na kolejne piękne lata

- A pamiętam ten sezon, jakby skończył się wczoraj

- To już 4 lata ale ten czas ucieka....pięknie ????????

- I szczęścia na kolejne lata ????

Wojciech Olkusnik/Dzien Dobry TVN/East News

Skoro już uczestnik poruszył temat sesji ślubnej, to co z sesją zdjęciową Agnieszki i Wojtka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" po drugim ślubie? Zakochani jeszcze nie zrealizowali tej pięknej pamiątki. Okazuje się, że w ostatnim czasie mieli mało czasu, by się temu poświęcić. Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wyjechali w podróż poślubną do Nowego Jorku, a po powrocie oddali się zawodowym obowiązkom. Mieli kilka podejść do sesji ale za każdym razem coś krzyżowało ich plany. Agnieszka w swoim vlogu na Youtubie poinformowała, że zajmą się tym, gdy wrócą z prawie trzytygodniowego urlopu nad polskim morzem. Jesteście ciekawi ich nowych ślubnych zdjęć? Z pewnością będą przepiękne.

Instagram @agnieszkalyczakowska