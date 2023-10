Paweł Olejnik pojawił się w 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", a jego małżeństwo z Kasią od początku wzbudzało mnóstwo emocji. Gdy okazało się, że małżonkowie zdecydowali się na rozwód, uczestnik show zaskoczył fanów kolejnymi rewelacjami o swoim życiu prywatnym - związał się bowiem z kuzynką programowej żony, która bawiła się wraz z innymi gośćmi na weselu. Po miesiącach milczenia w social mediach, Paweł w końcu odezwał się do swoich obserwatorów, aby przekazać radosne nowiny. W komentarzach pod nowym postem Pawła pojawiło się mnóstwo gratulacji!

Udział w szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" miał dla Pawła słodko-gorzki smak. Z jednej strony eksperci nie znaleźli dla uczestnika odpowiedniej kandydatki, z drugiej zaś to właśnie podczas wesela z Kasią poznał jej kuzynkę, z którą od ponad roku tworzy szczęśliwy związek. Teraz zakochani podzielili się radosną nowiną. Jak się okazało, Paweł oświadczył się swojej ukochanej!

- Pewnie wiele osób się zastanawia dlaczego zniknąłem z social mediów? Jak dobrze wiecie chciałem znaleźć swoja drugą połowę, z którą będę szczęśliwy i założę szczęśliwą ????‍????‍????‍????. Powierzyłem to zadanie ekspertom, jednak z wybraną partnerką nie umiałem nawiązać dłuższej znajomości, co skutkowało szybką decyzją o rozwodzie. Okazało się jednak, że na ślubie była moja obecna partnerka, na którą początkowo nie zwróciłem uwagi (wiadomo ślub kamery...). Na ślubie jednym z gości mojej wtedy żony była jej kuzynka i to właśnie z NIĄ zacząłem się ????i tak właśnie poznałem swoją ???? a od dzisiaj narzeczoną. Tak, narzeczona, bo właśnie w ten dzień, 6 grudnia, powiedziała tak????- napisał Paweł.