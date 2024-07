Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała się w naprawdę wyjątkowej odsłonie. Uczestniczka ostatniej edycji programu TVN podczas relacji na InstaStories pochwaliła się swoją metamorfozą i chyba po raz pierwszy zaprezentowała się w tak seksownej stylizacji. Mocno dopasowana mini z naprawdę głębokim dekoltem podkreśliła jej wdzięki.

Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" kusi na Instagramie

Marta z ósmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" niestety nie znalazła swojego szczęścia w programie, a jej związek z Maciejem zakończył się z hukiem. Ostatnio okazało się, że Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" potrzebowała pomocy po programie i zdecydowała się na spotkanie z psychologiem. Uczestniczka kontrowersyjnego eksperymentu zmierzyła się z ogromnym hejtem, a spora część internutów ostro krytykowała jej wygląd. Dziś wiemy już, że Marta zdecydowała się na ogromną metamorfozę- schudła, zmieniła kolor włosów i zmieniła styl ubierania.

Teraz Marta podczas relacji na InstaStories pokazała się w naprawdę odważnej stylizacji, która podkreśliła jej figurę! Maciej będzie żałować, że nie zdecydował się na kontynuowanie związku z programową żoną?

Instagram @martapodbiol1

Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaprezentowała się w seksownej czerwonej mini z odważnym dekoltem. Musimy przyznać, że w takiej stylizacji chyba jeszcze jej nie widzieliśmy. Marta pokazała się również w podobnej kreacji, ale w czarnym kolorze, a swój look uzupełniła mocnym makijażem.

Jeżeli macie ochotę zaszaleć, jesteście dosyć odważne to polecam tą czarną sukienkę, która ma bardzo głęboki dekolt i podkreśla fajnie krągłości- Marta zwróciła się do internautek.

Instagram @martapodbiol1

My jesteśmy pod ogromnym wrażeniem metamorfozy Marty. Porównując jej zdjęcia z programu z najnowszymi kadrami aż trudno uwierzyć, że to ta sama osoba. Zmiana na plus?

