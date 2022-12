"Ślub od pierwszego wejrzenia": Anita dzieli się swoim szczęściem: "Spełniłam jedno ze swoich marzeń"

Anita i Adrian to jedna z najpopularniejszych par, która poznała się dzięki udziałowi w miłosnym eksperymencie., jakim jest program "Ślub od pierwszego wejrzenia". Od czasu, w którym ta dwójka się poznała, w ich życiu zaszło wiele zmian - Anita i Adrian postanowili wziąć ślub jeszcze raz i dziś są rodzicami dwójki dzieci, jednak w ich życiu nie brakowało trudnych momentów. Co więcej, ostatni z nich miał miejsce stosunkowo niedawno, przez co małżonkowie musieli podjąć decyzję o przeprowadzce. Teraz Anita zamieściła na swoim profilu na Instagramie wpis, który poruszył jej fanów. Poruszające wyznanie Anity ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Ta para z trzeciej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to jedni z największych ulubieńców widzów kontrowersyjnego show. Małżeństwo może pochwalić się sporym gronem fanów, którym nawet Anita zdradziła receptę na udany związek. Była uczestniczka miłosnego eksperymenty zdecydowanie dba o kontakt ze swoimi obserwatorami i chętnie dzieli się kulisami życia z Adrianem, a także swoimi przemyśleniami. Ostatnio okazało się, że para postanowiła się przeprowadzić. Anita i Adrian pokazali nowe mieszkanie , którego wystrój bardzo przypadł do gustu internautom. Małżeństwo znalazło w Krakowie nowe lokum, a powody przeprowadzki Anity i Adriana były naprawdę poważne! Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradziła, że ich rodzina nie tylko potrzebowała więcej przestrzeni i sposobu na uniknięcie korków, ale przede wszystkim nie radziła sobie z utrudniającymi życie sąsiadami - gołębiami, które z ich ogródka urządziły sobie - jak sama przyznała - "kuwetę". Teraz Anita zdradziła, jak wyglądały kulisy ich przeprowadzki. Okazuje się, że sprawa nie była taka...