Relacja Marty i Macieja z najnowszej, 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od początku wzbudza wiele kontrowersji. I choć na początku widzowie dość ostro oceniali dziewczynę, to po emisji przedpremierowego odcinka show, który w telewizji ukaże się już we wtorek, 11 października, na Macieja spadła fala krytyki. Wszystko przez zachowanie mężczyzny względem małżonki. Padły naprawdę mocne słowa!

"Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Maciej wyzywa żonę od "mortadeli". Co na to Marta?

Już podczas ślubu oraz wesela Marty i Macieja z 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" widzowie wyjątkowo sceptycznie oceniali szansę tej dwójki na dalszą wspólną przyszłość. Co więcej, na uczestniczkę spadł ogromny hejt za pokazywanie w telewizji twarzy dziecka oraz wyjątkowo pesymistyczne nastawienie. To jeszcze nie koniec! Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zarzucili Marcie, że jest zaniedbana, na co ta zareagowała wymownym instagramowym postem. Jak się jednak okazuje, kwestia aparycji Marty poruszyła nie tylko sympatyków miłosnego hitu TVN, ale też jej programowego męża.

W najnowszym, przedpremierowym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia", jaki właśnie trafił na platformę Player.pl możemy być świadkami podróży poślubnej świeżo upieczonych małżonków. I choć początkowe, niewinne podpytywanie Macieja o modowe wybory Marty wyjątkowo rozdrażniły dziewczynę, to to, co stało się później sprawiło, że uczestniczka nie wytrzymała. Po pełnej wynurzeń rozmowie na temat rodzicielstwa, podczas której Maciej wyznał, że może starać się o dziecko jedynie metodą in-vitro, para udała się na górską wycieczkę. Mężczyzna to drwił z wolnego tempa żony, to znów naśmiewał się z jej zamiłowania do papierosów. W pewnym momencie bez skrępowania nazwał Martę "mortadelką".

– Słowo "mortadela" może jest zabawne, ale czy jakaś kobieta ucieszyłaby się? Czy to jest pieszczotliwe? No raczej nie sądzę – tłumaczyła kobieta przed kamerą.

Maciej próbował wybrnąć z kłopotliwej sytuacji i tłumaczył, że nie miał nic złego na myśli, a określenia "mortadelka" użył w pozytywnym kontekście. To jeszcze nie wszystko! Maciej nie szczędził Marcie gorzkich słów na temat palenia papierosów.

- I cyk, i kolejny. Powinien tu być zakaz palenia- żartował Maciej. - Trzeba było zaznaczyć w ankiecie, że chcesz niepalącą dziewczynę, to byś dostał niepalącą - grzmiała Marta. - Zaznaczyłem, że może... Że nie mam nic przeciwko - No to nie miej! - Po prostu nie było dopisku "paląca jak smok, jak ciuchcia" - mówił rozdrażniony.

Marta, która początkowo chciała poznać męża, zaczęła zauważać, że jego ciągłe uwagi Macieja coraz bardziej ją irytują. Czy para da sobie szansę i spojrzy na siebie bardziej łaskawym okiem? Tego dowiemy się już niedługo.

