Justyna jest bardzo pewna siebie, a także zaradna, co może peszyć potencjalnego kandydata na towarzysza życia. W kolejnym odcinku uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdenerwowała się na męża, a emocje wzięły nad nią górę. Przemek również zauważył, że jego programowa żona jest na niego zła i przyznał, że nie umie odnaleźć się w konfliktowych sytuacjach. Poszło o bardzo błahą kwestię...

Reklama

"Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Justyna zdenerwowała się na Przemka już podczas podróży poślubnej

W piątym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" świeżo upieczeni małżonkowie wyjechali w podróże poślubne. Początkowo Justyna i Przemek byli zachwyceni sobą, choć uczestniczka show przyznała, że nie czuje się dobrze w miejscu, które produkcja wybrała dla nich na podróż poślubną. Małżonkowie zdecydowali się na podróż do miasta, aby kupić kilka najpotrzebniejszych rzeczy, a także zjeść obiad w restauracji. To właśnie wybór dań stał się powodem do wybuchu Justyny.

Jak byliśmy w restauracji ja potrzebowałam jeszcze chwili żeby się zastanowić, a Przemek zaczął zamawiać. Wtedy się zdenerwowałam. Jakby mu teraz zwróciła uwagę, tą szpilę wbiła i go zablokowała. On by się może poczuł urażony. - powiedziała Justyna.

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Romantyczny gest Marty na weselu! Popłynęły łzy wzruszenia

Player.pl/Screen z odcinka "Ślub od pierwszego wejrzenia"

Napięcie było czuć w powietrzu, a Przemek przyznał, że sytuacja była dla niego trudna i nie potrafił zrozumieć zdenerwowania żony.

Ja jestem osobą ugodową, staram się dążyć do ugody z drugą stroną konfliktu, ale działają na mnie bodźce zewnętrzne np. zdenerwowanie. Albo ta osoba mnie denerwuje, wtedy inaczej do tego podchodzę, nie jestem wtedy ugodowy, tylko wkurzony jeszcze bardziej.

Przemek próbował ratować sytuację i nie dawał wyprowadzić się z równowagi. Próbował pomóc Justynie założyć płaszcz, jednak programowa żona szybko to odrzuciła, kwitując, że tego nie lubi.

Zobacz także

Player.pl/Screen z odcinka "Ślub od pierwszego wejrzenia"

Już w trakcie wesela na Justynę ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" spadła fala krytyki, a internauci jednogłośnie stwierdzili, że zachowywała się nieodpowiednio. Teraz kolejny raz pojawiło się mnóstwo negatywnych słów w sekcji komentarzy.

- Justynka dała popis w restauracji... - Króluje jedna z dziewczyn z fochem w restauracji

- Szkoda chłopaka bo myślałam że on będzie dziwny ale jak widać on spoko a z nią to chyba nikt nie wytrzyma

Część fanów stanęła po stronie Justyny.

- Przecież poprosiła żeby poczekał, to po co się wyrywa... - Ja jej się nie dziwię. Mówi wyraźnie, że potrzebuje chwili, a on już zamawia. Też bym się wkurzyła. - Ta sytuacja to lekkie niedomówienie, ale na pewno nie chcieli nic złego

Reklama

Jesteście ciekawi, jak potoczą się dalsze losy tej pary? Tego dowiemy się już w następnych odcinkach "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Player.pl/Screen z odcinka "Ślub od pierwszego wejrzenia"