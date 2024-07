Reakcje widzów potwierdzają, że Maciej i Marta "Ślubu od pierwszego wejrzenia" stanowią jedną z najbardziej kontrowersyjnych par nie tylko ósmej edycji matrymonialnego show, ale w całej historii programu. Uczestnicy eksperymentu niemal co odcinek zaskakują fanów. Nie zawsze pozytywnie. Raz obrywa się Marcie, raz Maciejowi. Coraz więcej internautów nabiera przekonania, że to małżeństwo nie ma szans na przetrwanie. Ze strony oglądających padło sporo cierpkich słów na temat aparycji uczestniczki. Teraz Marta pokazała się po metamorfozie. To jej odpowiedź na uwagi?

"Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Marta zmieniła się nie do poznania! "Sama jestem w szoku, patrząc w lustro"

Po jednym z pierwszych odcinków Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" została zmiażdżona przez internautów. Wszystko przez to, jak zaprezentowała się po nocy poślubnej. Widzowie zarzucili jej, że nie dba o siebie i w dodatku miała przesadzić z alkoholem na weselu. Uczestniczka jednak stara się nie przejmować komentarzami i twardo idzie przed siebie. Ostatnio Marta pochwaliła się radosną nowiną. Teraz zaskoczyła metamorfozą.

Instagram @martapodbiol1

Sama jestem w szoku, patrząc w lustro. (...) A za mną pierwszy tydzień w nowej pracy. Jest mega. Wasze trzymanie kciuków podziałało! - napisała.

Z odcinka na odcinek Marta przekonuje do siebie coraz więcej widzów "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Internautkom imponuje to, że uczestniczka nigdy się nie poddaje i mimo tego, że nie ma łatwego życia, walczy o szczęście. Żona Macieja podziękowała za miłe komentarze.

Instagram @martapodbiol1

W ogóle muszę wam powiedzieć jedno - dziękuję. Dostaję bardzo dużo miłych wiadomości i komentarzy ze słowami wsparcia. Tyle komplementów przeczytałam, że muszę uważać, żeby sodówka nie zalała mi laptopa. Przez ostatnie tygodnie wy, jako obcy mi ludzie okazaliście mi tyle życzliwości i wsparcia, że daje mi to siłę, żeby mierzyć się z hejtem - dodała.

Na koniec uczestniczka ósmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przekazała bardzo miłe słowa wszystkim kobietom. Sama przekonała się, jak bardzo dotkliwe mogą być uwagi internautów.

Instagram @martapodbiol1

A każdej kobiecie, której jeszcze nikt tego dziś nie powiedział - jesteś piękna, zjawiskowa, wyjątkowa w makijażu czy bez! - napisała na Instagramie.

Myślicie, że internauci przestaną krytykować Martę? Co myślicie o jej metamorfozie?

