Agnieszka i Wojtek z 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" kilka miesięcy temu zostali rodzicami Tosi. Bohaterowie hitu TVN długo starali się o dziecko, dlatego każda wspólnie spędzona chwila jest dla nich wzruszająca. Tym razem w mediach społecznościowych szczęśliwych rodziców pojawiły się urocze zdjęcia dziewczynki i szczere wyznania.

Rodzina ma powód do świętowania, ponieważ Antosia właśnie skończyła 9 miesięcy!

Agnieszka i Wojtek pojawili się w 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", w którym zyskali nie tylko miłość, ale także sporą popularność. Widzowie polubili ich niemal natychmiast i mimo upływającego czasu, nadal chętnie śledzą ich wspólne życie po zakończeniu show. Uczestnicy długo walczyli, aby ich rodzina się powiększyła, a Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wyznała, że była w pięciu ciążach. W styczniu 2022 roku na świecie pojawiła się Antosia, która właśnie świętuje swoje 9. miesięcy:

Antosia i jej 9 miesięcy ❤️ Rośnie nam wulkan energii… ???? Kocham nad życie to nasze słoneczko. Nie wiedziałam, że miłość do dziecka rośnie proporcjonalnie z każdym dniem ❤️ Co to będzie przy 18’stce ???? - napisała Agnieszka.