Marta i Maciej są zdecydowanie jedną z najbardziej kontrowersyjnych par w historii "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Widzowie nie tylko nie oszczędzają mężczyzny, ale też kierują coraz bardziej kąśliwe komentarze w stronę jego telewizyjnej małżonki. Teraz Marta nie wytrzymała. W wymowny sposób odniosła się do gorzkich słów widzów, jakie padły tuż po emisji najnowszego odcinka.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Marta ostro odpowiada na kąśliwe komentarze widzów

Odkąd poznaliśmy wszystkie pary 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", sympatycy miłosnego show TVN prześcigają się w teoriach na temat dalszych losów bohaterów. I o ile większość z nich wróży Marcie i Patrykowi wspólną, świetlaną przyszłość, to jej imienniczka nie może liczyć na tak duże wsparcie ze strony widzów. Najpierw ogromne kontrowersje budził fakt, że Marta publicznie pokazała swojego syna. Później również jej telewizyjny partner, Maciej, nieźle podpadł widzom, a wszystko przez jego zbyt ekspresyjne zachowanie podczas ślubnej ceremonii. Co więcej, widzowie są także przekonani, że telewizyjni małżonkowie zupełnie do siebie nie pasują.

Również sama Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" obawia się, że nie spodobała się mężowi, który jej zdaniem okazuje swojej małżonce zbyt małe zainteresowanie. Widzowie również na ten temat mają swoją teorię grzmiąc, że dziewczyna specjalnie odpycha od siebie Macieja swoim zachowaniem i... wyglądem. Skąd takie wnioski? Wszystko przez najnowszy, 5. odcinek matrymonialnego hitu TVN.

- Kiedy pytają, jak wrażenia po 5 odcinku...- napisała na Instagramie Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", publikując swoją zasłoniętą twarz.

Okazuje się, że po emisji najnowszego odcinka, na Martę ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" po raz kolejny spadła fala hejtu. Widzowie byli oburzeni zachowaniem dziewczyny, która po nocy poślubnej w potarganych włosach i z rozmazanym makijażem postanowiła "celebrować" z mężem ich wspólne pierwsze śniadanie.

- Może wrócę do żywych po tym śniadaniu - mówiła rozgoryczona Marta, leżąc na łóżku i racząc się przysmakami.

Dziewczyna to ziewała, to znów przecierała zaczerwienione oczy, co nie umknęło bacznym fanom show.

- Ziewająca, rozmazany wczorajszy makijaż, wydłubuje palcami resztki tuszu z oka, roztrzepana, nie tak robi się dobre wrażenie na "świeżo upieczonym mezu".

facet nie chce jej robić przykrości, ale to 2 inne światy.

- Nie chciało jej się zadbać o siebie. Mogła ogarnąć włosy, umyć twarz by się pobudziła do życia [...]. Tak niewiele trzeba, a jednak zabrakło, a na początku łatwo się zniechęcić, bo nie ma jeszcze wytworzonej więzi. No i wyszło jak wyszło - komentują widzowie na oficjalnym koncie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na Facebooku.

Również zachowanie Marty podczas podróży na "miesiąc miodowy" sprawiło, że widzowie nie zostawili na niej suchej nitki. W trakcie rozmowy z Maciejem, zmęczona weselem Marta zwyczajnie zasnęła w aucie.

- Nie mogę się zgodzić z tym, że zmęczona po weselu i gorzej wygląda. Każda panna młoda ma za sobą całonocną imprezę, a jednak drugiego dnia na tzw. poprawinach jakoś się prezentuje. Marta wiedziała, że będzie wesele i co ją czeka nazajutrz. - Ewidentnie Marta zniechęca swoją mina i ciągłym ziewaniem…

Nie zabrakło także kąśliwych komentarzy na temat nadużycia przez Martę alkoholu.

- Wygląda na lekko skacowaną - to jeden z najłagodniejszych komentarzy widzów.

Wiele osób stanęło jednak po stronie Marty.

- Jestem ciekawa czy wszyscy tutaj którzy nazwali Martę brudasem, flleja, alkoholiczką, z brzydką miną, depresją, antykobietą, starą babą, czy przeprosicie ją za te słowa? Wystarczył jeden odcinek a wylali wiadro pomyj na nią

ale to przykre.... I to kobiety piszą

Kąśliwe komentarze na temat aparycji Marty sprawiły, że dziewczyna nie wytrzymała. Na jej Instagramie pojawiła się wymowna grafika.

Myślicie, że Maciej stanie w obronie telewizyjnej żony? A może Marta postanowi skomentować swoje kontrowersyjne zachowanie z najnowszego, 5. odcinka "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Cóż, pozostaje nam czekać na rozwinięcie sytuacji.

