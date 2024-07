W życiu Marty ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ostatnio bardzo dużo się działo. Uczestniczka show musiała zmierzyć się z wieloma przeciwnościami losu, które stanęły na jej drodze. Na szczęście wszystko zaczyna układać się dla niej pomyślnie. Marta postanowiła podzielić się wspaniałą nowiną ze swoimi obserwatorami — czeka ją nie lada wyzwanie.

Marta ze "Ślubu" pochwaliła się swoim szczęściem

Marta wzięła udział w 8. edycji kontrowersyjnego eksperymentu TVN, który zakończył się dla niej rozwodem. Uczestniczka show jednak nie daje o sobie zapomnieć i jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, na których dzieli się swoim życiem z internautami. Ostatnio Marta ze "Ślubu" przekazała smutną wiadomość w środku nocy, w której oznajmił, że firma, dla której pracowała, zbankrutowała, przez co została bez pracy. Znalezienie nowej pracy było dla niej nie lada wyzwaniem, więc postanowiła, że zacznie uczyć języka angielskiego.

Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wkroczyła na nowy rozdział w swojej ścieżce zawodowej i założyła firmę, którą nazwała swoim imieniem. Uczestniczka show nie zdradziła, jaką działalnością będzie się zajmować, ale po ostatnich wpisach można stwierdzić, że prawdopodobnie jest to działalność związana z nauką języka angielskiego.

Nazwa niezbyt oryginalna, ale zaczynamy nowy rozdział — napisała Marta Podbioł.

Ostatnio uczestniczka show miała również inne powody do świętowania. Marta i Maciej z "ŚOPW" się rozwiedli, na co oboje czekali od bardzo dawna. Choć na sprawę sądowo musieli bardzo długo czekać, to gdy ten dzień już nadszedł, wszystko trwało zaledwie "5 minut".

