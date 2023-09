Za nami odcinek "Ślubu od pierwszego wejrzenia", w którym dowiedzieliśmy się, jak zostały dobrane pary w 8. edycji eksperymentu. Wygląda na to, że na ten moment najwięcej emocji wzbudził związek Marty i Macieja. Choć to dopiero początek ich wspólnej drogi, to jednak internauci obawiają się, co może wyjść z tej relacji. Wszystko przez to, jak Maciej zachowywał się na ślubie - zaskoczył nie tylko Martę, ale nawet panią Burmistrz! "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Maciej w ogniu krytyki fanów Poznaliśmy wszystkie pary 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" . Już wiemy, że w programie będziemy śledzić losy Justyny i Przemka, Marty i Patryka oraz Marty i Macieja. Ostatnia z tych par, zdaniem widzów, wydaje się być na ten moment najgorzej dobrana. Wszystko przez to, że Maciej ich zdaniem zachowywał się bardzo niestosownie podczas uroczystości. Niekontrolowany śmiech Macieja i rozglądanie się na wszystkie strony podczas przysięgi, zwróciły nawet uwagę pani burmistrz, która udzielała parze ślubu. Kobieta upomniała pana młodego, jednak ten w dalszym ciągu nie mógł opanować swojego "imprezowego" nastroju. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 3": Ciężarna Martyna trafiła do szpitala. "Pomódlcie się za nas" Tuż po emisji odcinka, w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów "Ślubu od pierwszego wejrzenia" . Widzowie nie ukrywają, że byli mocno zaskoczeni zachowaniem Maćka i nie szczędzili mu słów krytyki. Niektórzy jednak mają nadzieję, że takie zachowanie wywołał u niego po prostu stres. - Maciek tragedia. Robienie z siebie pajaca i myślenie że to jest fajne... nie znoszę jak ktoś próbuje na siłę zwrócić na siebie uwagę - Marta z dzieckiem tak trafiła, że pożal się „boże”. Stracił w moich oczach po tym...