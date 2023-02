Kasia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zafundowała sobie spektakularną metamorfozę! Była uczestniczka kontrowersyjnego eksperymentu podczas relacji na InstaStories zdradziła, że odwiedziła salon fryzjerski Izy z piątej edycji i mocno ścięła swoje włosy. Okazuje się, że Kasia zdecydowała się na krótką fryzurę, w której jest nie do poznania. Spójrzcie tylko, jak teraz wygląda! Metamorfoza Kasi ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Kasia wzięła udział w szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Eksperci połączyli ją w parę z Pawłem jednak ich relacja nie przetrwała. Co ciekawe, po jakimś czasie okazało się, że Paweł ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" związał się z kuzynką Kasi i do dziś tworzy z nią szczęśliwy związek. Kasia nie znalazła miłości w programie, ale zdobyła spore grono fanów, którzy do dziś śledzą jej dalsze losy za pośrednictwem Instagrama. Teraz fani mogą zobaczyć na jaką metamorfozę zdecydowała się Kasia! Spójrzcie tylko na nową fryzurę byłej uczestniczki "Ślubu od pierwszego wejrzenia"! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Marta zabrała głos na temat synka. Poruszyła temat jego ojca Kasia nie ukrywa, że jest zachwycona swoją nową fryzurą. Iza wykonała świetną robotę!! A w nowych włosach czuje się świetnie! - napisała Kasia. Była uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała więcej zdjęć z salonu fryzuerskiego, a my nie możemy uwierzyć, że to naprawdę ona. Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami": Chłopak Jacka Jelonka odpowiada Qczajowi! Głos zabrały też Anita ze "Ślubu" i Agnieszka Kaczorowska! Podoba się Wam nowy look Kasi ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Pasuje jej krótka fryzura? Naszym zdaniem...