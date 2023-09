Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" chętnie chwali się nowinkami ze swojego życia za pośrednictwem mediów społecznościowych. To właśnie na Instagramie jej fani mogą sprawdzić, co aktualnie słychać u Anity i jej rodziny. Ostatnio była uczestniczka show TVN pokazała się fanom w odważnej i nieznanej dotąd odsłonie. Mocny i mroczny look nieźle wszystkich zaskoczył! Wiemy, skąd ta zmiana.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Anita zaskoczyła swoją metamorfozą

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" należy do grona najpopularniejszych i najbardziej lubianych uczestniczek, które wystąpiły w tym programie. Choć od jej występu w show TVN minęło już kilka lat, to jednak widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w dalszym ciągu chętnie śledzą jej losy. Na instagramowym profilu, Anitę obserwuje ponad 252 tys. internautów. Ostatnio żona Adriana postanowiła nieźle zaskoczyć swoich obserwatorów.

Instagram/Anita Szydłowska

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Tak zmieniła się Kornelia. Jak dwie inne osoby?

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zamieściła na swoim InstaStories zdjęcie w odmienionej odsłonie. Ultra mocny makijaż i odważny strój to dopiero początek! Skąd taka zmiana, skoro do tej pory uczestniczka show TVN stawiała na naturalność i dziewczęce, bardzo eleganckie stroje? Jak się okazało, metamorfoza Anity to nie jest zmiana na stałe, a jedynie charakteryzacja na potrzeby roli, którą gra w teatrze. Sami zobaczcie, jak Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wygląda w tak mrocznej odsłonie!

Instagram/Anita Szydłowska

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta szczerze o nowej edycji. "Aż mi łzy napłynęły do oczu"

I jak Wam się podoba taka odsłona Anity? Nie ulega wątpliwości, że była uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" swoją nową fotką dosłownie rozpaliła Instagram!