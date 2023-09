Laura po raz pierwszy opublikowała zdjęcie Karola. To, co na nim widać wiele mówi o ich relacji. Karol zostawił również uroczy komentarz...

Laura i Karol coraz śmielej mówią o swoim uczuciu. Bohaterowie " Ślubu od pierwszego wejrzenia " zaskoczyli fanów wieścią, że są w związku. Karol początkowo jednym zdaniem potwierdził, że z Laurą łączy go coś więcej. Wczoraj jednak zdobył się na wyczerpujące wyznanie i opowiedział o kulisach związku z atrakcyjną brunetką. Ona też po raz pierwszy opublikowała zdjęcie Karola w sieci. Miała ku temu ważny powód. Karol zostawił pod fotografią uroczy komentarz. Zobaczcie, o co chodzi. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Karol zdradza szczegóły związku z Laurą: "Planujemy przyszłość" "Ślub od pierwszego wejrzenia": Laura opublikowała zdjęcie Karola Fani już od dawna domyślali się, że Karol i Laura ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia są parą. Czujnie przyglądali się ich zdjęciom, a na jednym z nich dopatrzyli się odbicia Karola w telewizorze na zdjęciu Laury. Kiedy do sieci trafiło ich pierwsze wspólne zdjęcie zrobione z ukrycia, postanowili oficjalnie potwierdzić swój związek. W czwartek wieczorem Karol zdecydował się nagrać długie InstaStory, podczas którego opowiedział więcej o kulisach jego znajomości z Laurą: Ja z Laurą poznałem się dopiero po nagraniach wszystkich odcinków. Nasz pierwszy kontakt nastąpił na początku marca, potem relacja się rozwinęła. Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyznał, że chcieliby swoją miłość zachować z dala od mediów, jednak ich wspólne zdjęcia na pewno czasami będą pojawiały się w sieci. Uczestnik nie ukrywa, że jest z Laurą szczęśliwy: Nasza relacja jest bardzo fajną relacją, czujemy się ze sobą bardzo dobrze i jest to szczęście, że mogliśmy się poznać po programie i wspierać w czasie emisji programu....