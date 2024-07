Agnieszka Miezianko zyskała ogromną popularność dzięki udziałowi w 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Czy niebawem zobaczymy ją w kolejnym miłosnym show stacji TVN? Fani wprost zapytali charyzmatyczną uczestniczkę, czy zgłosiła się do "Hotelu Paradise". Odpowiedziała.

Reklama

"Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Agnieszka wystąpi w nowej edycji "Hotelu Paradise"?

"Ślub od pierwszego wejrzenia" połączył ze sobą wiele osób, które do tej pory pozostają w szczęśliwych związkach. Niestety, dla większości uczestników, w tym Agnieszki i jej telewizyjnego męża Kamila, zakończył się rozczarowaniem i wnioskiem rozwodowym. Co ciekawe, już w trakcie trwania show Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wyznał, że zgłosił się także do "Hotelu Paradise", co spotkało się z ogromnym zdziwieniem jego programowej małżonki. Czy po podjęciu decyzji o rozstaniu, Agnieszka postanowiła pójść w ślady byłego partnera i też zapragnęła wziąć udział w randkowym hicie Telewizyjnej Siódemki, prowadzonym przez Klaudię El Dursi? Takie pytania wciąż zadają sobie fani dziewczyny.

Ostatnio była telewizyjna żona Kamila poprowadziła instagramową transmisję na żywo, podczas której postanowiła odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania internautów. Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradziła, że jest rozczarowana programem, a także wyznała, czy już niebawem zobaczymy ją w "Hotelu Paradise".

Instagram @malamizii

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka i Kamil spotkali się po rozstaniu! "Będzie się działo"

- Myślę, że nie mam ciała na takie programy - przyznała z rozbawieniem Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Była uczestniczka matrymonialnego eksperymentu dodała, że pomimo ich charakteryzuje się wielką charyzmą i otwartością, to nie umiała by prowadzić zmyślnej gry, do jakiej przyzwyczaili widzów bohaterowie randkowych programów.

Zobacz także

- Nie jestem dobra w takie gierki, takie różne dziwne rzeczy, gdzie trzeba troszeczkę chachmęcić - podkreśliła.

Instagram @malamizii

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Córeczka Joanny Lazar skończyła pół roku. Wyjątkowe zdjęcie

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podkreśliła, że biorąc udział w randkowym show typu "Hotel Paradise" z pewnością postawiłaby na budowanie relacji z jedną osobą, nie zaś starała się przekonać do siebie jak największą ilość przystojniaków.

- Myślę, że gdybym poszła do takiego programu, to znalazłabym osobę, którą po prostu bym zawiązała sojusz i od początku do końca byśmy byli ze sobą jako para, chyba że ktoś by nas rozbił - dodała.

Instagram @pamelalaskovska

Reklama

Jak się niedawno okazało, charyzmatyczna blondynka nie musi już szukać miłości w telewizji. Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradziła, że ma nowego partnera. Choć bohaterka matrymonialnego hitu TVN jeszcze nie ujawniła, kim jest jej wybranek, jedno jest pewne - mężczyzna ewidentnie sprawia, że na twarzy Agnieszki znów gości uśmiech. Myślicie, że dziewczyna niebawem przedstawi światu swojego wybranka?