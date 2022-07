Joanna Lazar ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podczas wizyty w "Dzień Dobry TVN" wyznała, z kim z programu ma teraz najlepszy kontakt. Była uczestniczka czwartej edycji programu TVN7 już wkrótce po raz pierwszy zostanie mamą i jak się okazuje, w czasie ciąży może liczyć na wsparcie Agnieszki, która również spodziewa się dziecka. Sprawdźcie, co powiedziala Joanna! Joanna i Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wspierają się w ciąży Blisko dwa tygodnie temu Joanna Lazar za pośrednictwem Instagrama ogłosiła radosną nowinę. Okazało się wówczas, że uczestniczka czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i jej partner spodziewają się dziecka. Kilka dni temu przyszła mama pokazała pierwsze zdjęcie z ciążowym brzuszkiem, a teraz w "Dzień Dobry TVN" zdradziła płeć maleństwa. Będzie dziewczynka. Początkowo miał być syn, już nawet mówiliśmy do brzuszka po imieniu, ale na badaniach kolejnych okazało się, że to była pępowina, a tutaj dziewczynka, a nie chłopiec, ale cieszymy się, że jesteśmy zdrowi- zdradziła Joanna Lazar. Joanna Lazar, która jest teraz w końcówce 5. miesiąca ciąży, zdradziła przy okazji, jakie imię wybrała dla maleństwa - okazuje się, że dziewczynka najprawdopodobniej otrzyma imię Zosia. Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przed kamerami przyznała również, że wciąż ma kontakt z innymi uczestnikami eksperymentu, ale najbliższe relacje utrzymuje teraz z Agnieszką, która kilka tygodni temu również ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Mamy kontakt, może też nie ze wszystkimi bo jest nas coraz więcej, ale tak, mamy kontakt Najbliżej mojemu sercu jest Agnieszka i Iza, są to dwie cudowne kobiety, no a przede wszystkim z Agnieszką ponieważ jesteśmy w podobnym...