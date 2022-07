"Ślub od pierwszego wejrzenia": Powstaną nowe edycje programu? Jest decyzja stacji! 

Iza i Kamil z 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są dalej razem? Wiele wskazuje na to, że tak! Kamil zamieścił na swoim InstaStory wielkanocne zdjęcie, które może sugerować, że para wciąż jest ze sobą. Fotografia jednak po chwili zniknęła z sieci, a chłopak zamieścił jej "poprawioną" wersję. Sprawdźcie szczegóły. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Kamil całuje Izę po udzie! "Dlaczego robicie coś, żebym się zawstydziła?!" "Ślub od pierwszego wejrzenia": Iza i Kamil są dalej razem? To zdjęcie nie pozostawia złudzeń Chyba żadna dotychczasowa edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie wzbudziła tylu emocji, co 5 odsłona eksperymentu. Widzowie z niecierpliwością czekali na śluby uczestników, a kiedy te nastąpiły, fani nie kryli swojego rozżalenia odnośnie doboru par. W sieci szybko rozpętała się prawdziwa burza, bo decyzje ekspertów nie zgodziły się z wcześniejszymi przypuszczeniami większości fanów. Widzowie byli niemal pewni, że Iza zostanie dopasowana do Karola. Jak już wiadomo, tak się nie stało i 35-latka wzięła ślub z Kamilem. Fani twierdzą, że to małżeństwo nie ma niestety najmniejszych szans na przetrwanie i starają się doszukiwać dowodów w tym temacie. Bacznie obserwują poczynania uczestników na Instagramie i jedno z ostatnich zdjęć Kamila, które szybko zniknęło z sieci, mogło ich nieźle zaskoczyć. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Ekspertka programu zareagowała na krytyczne komentarze na temat doboru par! Zdradziła, czym się kierowali Kamil zamieścił na swoim InstaStory selfie, na którym widzimy obrączkę na jego palcu! Jak wiadomo, do końca emisji eksperymentu uczestnicy nie mogą nic zdradzać na...