Udział w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" miał dla Agnieszki Miezianko słodko-gorzki smak. Choć jej relacja z Kamilem zakończyła się fiaskiem, dziewczyna zyskała masę nowych znajomych, a także popularność, o którem można tylko pomarzyć. Teraz była uczestniczka miłosnego show TVN mówi wprost:

Co aż tak jej się nie podobało? Czy żałuje, że zdecydowała się na ślub w ciemno?

Choć dla kilku uczestników udział w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" okazał się strzałem w dziesiątkę, to jednak większość telewizyjnych małżeństw rozpadło się z hukiem. Tak było też w przypadku Agnieszki i Kamila z poprzedniej edycji show. I pomimo iż w trakcie trwania eksperymentu tych dwoje wydawało się być idealnie dopasowanym duetem, to zaledwie dwa tygodnie po wyłączeniu kamer mężczyzna wyprowadził się ze swojego mieszkania, pozostawiając w nim telewizyjną małżonkę, która zrezygnowała dla związku niemal ze wszystkiego, w tym nawet z dotychczasowej pracy.

Teraz zarówno Kamil, jak i jego była telewizyjna na nowo układają sobie życie, dzieląc się w sieci swoją codziennością. Niedawno podczas instagramowej relacji na żywo Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradziła, że ma nowego partnera. To jeszcze nie wszystko! Podczas live'a, odpowiadając na pytania fanów, odniosła się również do matrymonialnego hitu TVN. Okazuje się, że według Agnieszki, produkcja jej zupełnie inną twarz!

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podkreśliła, że w rzeczywistości jest szaloną i energiczną osobą, dlatego też nie rozumie, dlaczego w miłosnym show była pokazana w zupełnie innym świetle.

- To nie jest do końca mój charakter i pewnie już to zauważyliście, że jestem troszeczkę bardziej ironiczna i szalona. Ale w sumie, czy to minus czy plus? Nie wiem - podsumowała.