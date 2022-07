Jacek Wojciechowski ponad pięć lat temu wziął udział w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Uczestnik postanowił znaleźć żonę w programie i poślubić ją na oczach milionów widzów. Teraz bohater pierwszej edycji programu zdecydował się uchylić rąbka tajemnicy, na temat relacji, jakie łączą go z byłą żoną. Opowiedział również, jak zmieniło się jego życie po programie. Czy rady żony zmotywowały go do zmian w życiu? Sprawdźcie! "Ślub od pierwszego wejrzenia": Jacek szczerze o relacjach z byłą żoną! Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" staje się coraz bardziej popularny. Z edycji na edycję przyciąga coraz więcej widzów przed telewizory, którzy z zaciekawieniem oglądają, jak zupełnie obce osoby biorą ze sobą ślub. Show po raz pierwszy pojawiło się na antenie TVN w 2016 roku i początkowo niektórzy widzowie byli nastawieni sceptycznie do eksperymentu. Szybko jednak okazało się, że uczestnicy są bardzo sympatyczni i otwarci, a ich próby poznania się są bardzo ciekawe dla widza. Jacek Wojciechowski pięć lat temu zaryzykował i zgłosił się do programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Eksperci dopasowali do niego Natalię Kobielę. Para początkowo dogadywała się dobrze i wydawało się, że mogą stworzyć udane małżeństwo, jednak z czasem ich relacje były coraz gorsze. Żona miała do niego pretensje i uważała, że Jacek nie radzi sobie w życiu. Według niej mężczyzna powinien mieć swoje mieszkanie i być bardziej odpowiedzialny. Ostatecznie para zdecydowała się na rozwód. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Kasia pozwała Pawła o alimenty?! Jego siostra nie wytrzymała Ostatnio Jacek Wojciechowski zdecydował się odpowiedzieć na kilka pytań dla serwisu plejada.pl. Został zapytany...