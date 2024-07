Czy Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia 7" poważnie myśli o karierze telewizyjnej? Już jakiś czas temu okazało się, że uczestnik show TVN wysłał ponoć swoje zgłoszenie do innego programu - "Hotelu Paradise". Agnieszka w rozmowie z Party.pl wyznaje, że dowiedziała się o tym podczas... ich wesela! Czy widzi swojego byłego partnera w takiej produkcji?

Ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" do "Hotelu Paradise"?

Kamil w jednym z pierwszych odcinków "Ślubu od pierwszego wejrzenia" napomknął, że wysłał swoje zgłoszenie nie tylko do ślubnego show, ale również "Hotelu Paradise", co stało się obiektem żartów wśród jego znajomych. Czy rzeczywiście tak zrobił? A może żartował? To już wie tylko sam zainteresowany, zaś Agnieszka w rozmowie z Party.pl mówi:

Byłam zaskoczona! Kamil mi napomknął na jakiejś imprezie, chyba nawet na ślubie. Jednak myślę, że ten etap życia Kamila nie zbyt dobry do rozmowy! [...] Kamil to imprezowicz, myślę, że gdyby znalazł odpowiednią kobietę, potrafiłby się ustatkować - mówi nam Agnieszka.

Przypomnijmy - w finale "Ślubu od pierwszego wejrzenia" okazało się, że Kamil chce się rozstać z Agnieszką. Oboje więc czekają na rozwód, a widzowie już zastanawiają się, czy Kamil ze "ŚOPW 7" kogoś ma...