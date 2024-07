Rozstanie Agnieszki i Kamila z 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wstrząsnęło widzami TVN, którzy wciąż zadają sobie pytanie, co się stało pomiędzy tak zgodnymi małżonkami, że Kamil z dnia na dzień podjął decyzję o rozstaniu. Tylko nam Agnieszka zdradziła, co tak naprawdę wydarzyło się pomiędzy nią, a telewizyjnym mężem.

Za nami telewizyjna emisja finału 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Jak już wiemy, Patrycja i Adam postawili na rozwód, Dorota i Piotr pomimo obiekcji postanowili dać sobie szansę, z kolei relacja Agnieszki i Kamila ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zakończyła się fiaskiem. Jak poinformowała stacja TVN w końcowym materiale finałowego odcinka sezonu, zaledwie dwa tygodnie po wyłączeniu kamer mężczyzna wyprowadził się ze swojego mieszkania, pozostawiając w nim telewizyjną małżonkę, która zrezygnowała dla związku niemal ze wszystkiego, w tym nawet z dotychczasowej pracy. W pierwszym wywiadzie po zakończeniu show, Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w rozmowie z Party.pl wyznała, jak wyglądała prawda.

- To inaczej wyglądało, niż to było powiedziane - zdradziła w rozmowie z naszą reporterką Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". - To nie było tak, że on się wyprowadził, żebym ja była sama w mieszkaniu - dodała.