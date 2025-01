Agnieszka Łyczakowska-Janik i Wojciech Janik poznali się w czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W tym roku będą obchodzić już 6-stą rocznicę ślubu cywilnego (który zawarli w programie) oraz drugą rocznicę ślubu kościelnego. Od momentu poznania sporo przeszli. "To nasza piąta ciąża" - mówili niedługo po tym, jak podzielili się radosnymi wieściami, że spodziewają się córeczki. Niedawno mała Antosia świętowała już trzecie urodzinki. Agnieszka Łyczakowska w rozmowie z Party.pl, wróciła wspomnieniami do czasów programu.

Po latach w rozmowie z Party.pl, Agnieszka Łyczakowska wspomina moment swojej decyzji o zgłoszeniu do programu, który odmienił jej życie: