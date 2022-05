Finał 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już jest dostępny na Player.pl, dzięki czemu zniecierpliwieni fani programu w końcu poznali decyzje par tej odsłony eksperymentu. Na jaki krok zdecydowali się zatem Agnieszka i Kamil? Czy są dalej razem, a może ich związek to już przeszłość? Sprawdźcie szczegóły! Uwaga - artykuł zawiera materiały, które nie zostały jeszcze wyemitowane w telewizji!

"Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Historia związku Agnieszki i Kamila

Agnieszkę i Kamila poznaliśmy jako pierwszych w 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Para spodobała się sobie od samego początku, a rozwój ich relacji nabrał szybkiego tempa. Już podczas podróży poślubnej Agnieszka i Kamil odkryli, że sporo ich łączy. Świeżo upieczeni małżonkowie spędzali ze sobą mnóstwo czasu, jednak chętnie dzielili go również ze znajomymi i rodziną - głównie Kamila. Choć w związku Agnieszki i Kamila raczej nie występowały cięższe dni, to jednak zdaniem fanów para za bardzo skupiła się na spędzaniu czasu z rodziną, zamiast wykorzystać ten czas sam na sam. Ale to nie było jedyne, co zaniepokoiło fanów...

Screen/Player.pl

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dość szybko podjęła decyzję o przeprowadzce do Kamila. Z Białegostoku postanowiła przenieść się do Włocławka i już w trakcie eksperymentu spróbować żyć tak, jak każde inne małżeństwo. Fanów jednak zaczął niepokoić fakt, że Agnieszka bardzo się stara i dba o Kamila, a on z kolei zdaniem widzów nie wykazuje się takimi staraniami o partnerkę. Jakby tego było mało, jakiś czas temu w sieci wybuchła prawdziwa burza związana z uczestnikiem 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Zdaniem części internautów, Kamil nie jest już z Agnieszką i znalazł sobie inną partnerkę! Wszystko przez zdjęcia pewnej tajemniczej blond piękności, na których fani programu dopatrzyli się znaków szczególnych, które pasują im do Kamila.

Ale czy przypuszczenia fanów okazały się słuszne? Czy Agnieszka i Kamil naprawdę się rozstali? Finał "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dał nam w końcu odpowiedź na pytanie, czy ta dwójka zdecydowała się na rozwód, czy też pozostała w małżeństwie!

Screen/Player.pl

"Ślub od pierwszego wejrzenia 7 - finał": Czy Agnieszka i Kamil są dalej razem?

Finałowy odcinek 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dostępny na Player.pl od 17 maja, dał nam odpowiedź na najważniejsze pytanie. Fani spodziewali się, że para podejmie decyzję o pozostaniu w małżeństwie, ponieważ już wcześniej Agnieszka dużo zaryzykowała i przeprowadziła się do rodzinnego miasta swojego męża. Szybko okazało się, że widzowie się nie pomylili. W rozmowie z ekspertami oboje zakochani przyznali, że chcą kontynuować swoje małżeństwo i sami są ciekawi jak potoczą się ich losy.

- Cieszę się bardzo, że będziemy mogli mieszkać razem i próbować - skwitował decyzję o pozostaniu w małżeństwie, Kamil. - Ja myślę, że mamy ten fundament, bo ktoś nas przypasował, też na początku sami przypasowaliśmy sobie nawzajem i się dogadaliśmy, więc teraz jest kwestia tego, żeby to pielęgnować i gdzieś pracować nad tym, żeby to działało, bo też bez pracy to nic samo się nie dzieje - przyznała Agnieszka.

screen/Player.pl

Po miesiącu od podjęcia tej decyzji ekipa filmowa znów pojawiła się we Włocławku, by porozmawiać z parą i wypytać o to, co się między nimi zmieniło. Agnieszka stwierdziła, że jest bardzo zaskoczona zmianą Kamila, jak przyznała zniknięcie kamer bardzo przysłużyło się jej małżeństwu:

- Jak zniknęły kamery miesiąc temu, to poznałam zupełnie nowego Kamila. Ja nie wiedziałam, że Kamil jest taki czuły, opiekuńczy. Jest zupełnie inny niż przed kamerami, jest bardziej otwarty. Mam wrażenie, że obydwoje chcemy tego samego.

Agnieszka stwierdziła także, że w swoim małżeństwie czuje się bezpieczna, a nowe miasto bardzo jej odpowiada. Z kolei Kamil stwierdził, że małżeńskie życie świetnie parze wychodzi:

- Bardzo dobrze nam się żyje w małżeństwie, wracam z pracy odgrzewam sobie obiad ... - opowiada uczestnik, skupiając się raczej na codzienności niż na swojej żonie. - Czy uczucie przyjdzie czy nie? Czy to będzie rok czy pół roku? Raczej myślę, że nie będzie to tak długo trwało i dużo wcześniej będziemy pewni czy chcemy to dalej ciągnąć czy nie - stwierdził Kamil.

Uczestnik przyznał, że wciąż chce próbować i marzy, by razem z Agnieszką mieli dom w których będą nie tylko we dwoje, ale może nawet w czwórkę! Czy Agnieszka okazała się tą jedyną? Kamil dość szybko zrozumiał, jakie są jego prawdziwe uczucia...

screen/Player.pl

Niestety, Kamil już dwa tygodnie po ostatniej wizycie kamer przyznał Agnieszce, że nie narodziło się w nim żadne uczucie. Dla komfortu Agnieszki wyprowadził się ze swojego mieszkania, by uczestniczka mogła tam mieszkać, aż pozamyka swoje sprawy we Włocławku do którego dopiero się przeprowadziła. Niestety, produkcja nie zdradziła jak tę informację przyjęła Agnieszka, która już wtedy była już dość zakochana w swoim mężu...

Spodziewaliście, że tej parze się nie uda?

