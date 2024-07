Agnieszka i Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozstali się dwa tygodnie po ostatniej wizycie kamer TVN we Włocławku. Decyzję o zakończeniu związku podjął Kamil, czym zaskoczył swoją programową żonę, która dla niego zmieniła całe swoje życie. Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" udzieliła nam wywiadu tuż po finale i opowiedziała o momencie, w którym Kamil zakończył ich związek. Co było powodem nagłej zmiany decyzji Kamila?

"Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Agnieszka komentuje rozstanie z Kamilem

Agnieszka i Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozstali się. Kamil zdecydował o rozstaniu niecałe dwa tygodnie po zakończeniu zdjęć do programu. Dla komfortu Agnieszki wyprowadził się ze swojego mieszkania, by programowa żona na spokojnie mogła odnaleźć się z nowej sytuacji i pozamykać sprawy we Włocławku, do którego spontanicznie przeprowadziła się dla programowego męża. Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie mieli litości dla Kamila po finale.

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" udzieliła wywiadu Party.pl, w którym opowiedziała, jak zareagowała na rozstanie z Kamilem:

To był dla mnie szok. To była długa rozmowa - przyznała.

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyznała, że zauważyła zmianę w zachowaniu Kamila, jednak myślała, że ma to związek z... jego byłą partnerką:

To było tak, że wcześniej Kamil chodził parę dni struty, już wiedziałam że coś jest nie tak. To były takie czasy, że parę rzeczy o jego byłej wyszło itd. Więc myślałam, że to jest kwestia tego, ale w końcu Kamil odważył się by mi powiedzieć...

Okazało się, że powody były zupełnie inne niż początkowo przypuszczała Agnieszka. Zobaczcie nasze wideo, by dowiedzieć się co zdradziła nam na temat rozstania z Kamilem.

