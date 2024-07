Iza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" skradła serca widzów, ale nie znalazła prawdziwej miłości w programie. Los się jednak do niej uśmiechnął i udało jej się znaleźć swojego ukochanego. Jednak teraz zaniepokoiła zaskakującym wyznaniem, a ostatnie dni były dla niej bardzo trudno. Co się działo w życiu uczestniczki show? To naprawdę przykre!

Iza ze "Ślubu" nagle zaniepokoiła wyznaniem

Nie zawsze małżeństwa zawarte w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" mają swoją szczęśliwe zakończenia. W programie Iza Juszczak stanęła na ślubnym kobiercu z Kamilem Węgrzynem. Relacja pary rozwijała się pozytywnie i nawet po emisji odcinków oboje dali sobie szanse. Z czasem jednak ich drogi się rozeszły. Uczestniczka show zyskała sporą sympatię widzów i czasami informowała na swoim Instagramie, co u niej słychać. Jakiś czas temu w jej życiu pojawił się mężczyzna, ale na początku jego tożsamość była tajemnicą. Ostatnio jednak Iza ze "Ślubu" zdecydowała się pokazać partnera i zdradziła, że jest bardzo szczęśliwa.

Iza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od wielu lat mieszka z ukochanym pieskiem, któremu dała na imię Lukas. Zwierzak jest ważną częścią jej życia, ale ostatnio pojawiły się u niego problemy ze zdrowiem, dlatego aktywność uczestniczki show stała się nieco mniejsza.

Kochani. Pomyślałam, że się z Wami tym podzielę, bo pytacie często o Lukaska. W ostatnim czasie jest mnie tutaj bardzo mało. Wiem... Ale przechodzimy bardzo ciężki i trudny czas. Moje serce pęka... Zdrowie Lukaska nie jest w najlepszej kondycji. Codziennie odwiedzamy klinikę! Ale walczymy i się nie poddajemy — napisała Iza.

Uczestniczka kontrowersyjnego eksperymentu TVN postanowiła informować swoich odbiorców o postępach w leczeniu. Choć noc przebiegła dobrze, to jednak Iza wciąż ma obawy o zdrowie swojego pupila.

Dzień dobry... Dzisiejsza noc minęła spokojnie. Ale moje serce płacze. Właśnie się zbieramy na kolejną kroplówkę — poinformowała Iza.

Życzymy dużo zdrowia!

