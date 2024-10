Joanna ze „ŚOPW” już tego nie ukrywa, gorzko podsumowała Kamila. To koniec?

Związek Joanny i Kamila ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” od początku budził sporo kontrowersji wśród fanów. Choć pozornie partnerzy zostali dobrze dobrani przez programowe ekspertki, już chwilę po tym, jak powiedzieli sobie sakramentalne „tak” rozpoczęły się pierwsze spięcia. Joanna wprost przyznała, że ma problem z otworzeniem się przed mężem. Kamil natomiast niechętnie podejmował próby przełamania bariery swojej żony. Co z tego wyniknie? Po rozmowach z ekspertkami wszystko stało się jasne.

Joanna ze „ŚOPW” wreszcie to wyjawiła. Reakcja Kamila zaskakuje

Początek wspólnego życia Joanny i Kamila ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” z pewnością nie był usłany różami. Już w podróży poślubnej między małżonkami pojawiły się pierwsze niesnaski i różnice w podejściu do związku. Joanna oczekiwała od Kamila większego otwarcia się w kontekście rozmów, a jej partner z kolei przywiązywał większą wagę do fizycznej bliskości. Z kolei w tej sferze Joanna doświadczała pewnych trudności, które nie pozwoliły jej od razu zbliżyć się do małżonka.

Widzowie niemal natychmiast zauważyli napięcia między Joanną i Kamilem ze „ŚOPW”, a niektórzy internauci nawet zwiastowali im rozstanie. W ostatnim odcinku małżeństwo odwiedziła ekspertka programu, Julitta Dębska. Najpierw porozmawiała na osobności z każdym z nich, a następnie przeprowadziła z Joanną i Kamilem wspólną pogadankę. To właśnie podczas tych rozmów Joanna wyjawiła powód, dla którego tak trudno było jej zbliżyć się do Kamila.

Kamil od początku mówię, że jest świetnym człowiekiem, jestem bardzo zadowolona, że to jest taki dobry facet, dba o mnie, troszczy się o mnie (...) może chemii jeszcze nie ma między nami i tak fizycznie myślę, że mam trochę inny typ - wyznała Joanna w rozmowie z ekspertką.

Uczestniczka nie ukrywa, że jej partner „odbił piłeczkę” i przyznał, że on także nie czuje pociągu fizycznego w stronę swojej żony:

Rozmawialiśmy, wczoraj mieliśmy taki przełom w naszej relacji (...) powiedział mi, że to z dwóch stron brak jest tej chemii - dodała Joanna.

mat. prasowe Ślub od pierwszego wejrzenia

Na te słowa Julitta Dębska zapytała Joannę: „Czy może tak być, że asekuracyjnie on tak powiedział, żeby się obronić?”. Odpowiedź uczestniczki była jednoznaczna:

Ja też się lepiej z tym poczułam, bo ja nie lubię ludzi zawodzić w niczym - podsumowała uczestniczka.

mat. prasowe Ślub od pierwszego wejrzenia

Czy Joannie i Kamilowi finalnie uda się stworzyć bliską relację? Wydaje się, że rozmowa z ekspertką sprawiła, że małżonkowie nabrali wiatru w żagle do pracy nad związkiem. W najnowszym odcinku odwiedzili też babcię Joanny, której mężczyzna bardzo się podoba. Babcia uczestniczki zauważyła jednak, że jej wnuczka nie jest do końca przekonana do nowej relacji. Czy ulegnie to zmianie? Widzom pozostaje czekać na dalszy rozwój wydarzeń w show!

Zobacz także: Jestem zaskoczona tym, co opublikował Piotr ze „ŚOPW”. „Zapowiedź kolejnego etapu”

