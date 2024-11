Im bliżej finału "Tańca z Gwiazdami", tym atmosfera w studio staje się coraz bardziej napięta. Widzowie do ostatniej sekundy zastanawiali się, komu tym razem przyjdzie pożegnać się z programem: czy będzie to Majka Jeżowska, czy jednak na parkiecie nie zobaczą już Filipa Bobka? Niestety, wszystko stało się jasne i to Filip Bobek wraz z Hanną Żudziewicz opuścili show. Czy aktor przewidział taki obrót spraw? Niebywałe, co powiedział naszemu reporterowi!

Filip Bobek wiedział, że pożegna się z "Tańcem z Gwiazdami"?

Emocje w "Tańcu z Gwiazdami" nie opadają, a wręcz przeciwnie: z każdym kolejnym odcinkiem nabierają rozpędu, podobnie jak pary, których apetyt na finał zdecydowanie rośnie w miarę jedzenia! W minionym odcinku tanecznego show zobaczyliśmy kolejne odsłony gwiazd i tancerzy, którzy na parkiet zaprosili gości.

Filip Bobek i Hanna Żudziewicz zaprezentowali fenomenalną cha-chę w towarzystwie Sandry Kubickiej, a także pokusili się o mrocznego fokstrota w klimacie "Wednesday". Niestety, ich popisy nie okazały się wystarczające, by para przeszła do kolejnego odcinka i ostatecznie Filip Bobek i Hanna Żudziewicz musieli pożegnać się z show. Czy aktor przeczuwał wcześniej, że będą to jego ostatnie występy? Wszystko wskazuje na to, że kilka godzin wcześniej taka sytuacja przeszła mu przez myśl...

Wstałem i byłem totalnie spokojny i mówię: coś jestem za spokojny. Może to jest dziś? (...) No i dziś - wyznał Filip Bobek.

Nie da się ukryć, że widzowie byli bardzo rozczarowani tym, że Filip Bobek odpadł z "Tańca z Gwiazdami". Licznie komentowali, że para, która otrzymała od jury 40 punktów, zdecydowanie powinna tańczyć dalej!

A co o głosowaniu widzów i tanecznych umiejętnościach Filipa Bobka powiedziała Hanna Żudziewicz? Co wg niej zaważyło na tym, że para pożegnała się z show? Zobaczcie całe nasze video!

