Parę dni temu media obiegła informacja, że aktor Filip Bobek zatańczy w 15. edycji tanecznego show "Taniec z Gwiazdami". Bobek znany jest przede wszystkim z serialu "BrzydUla", gdzie wcielił się w rolę jednego z głównych bohaterów Marka Dobrzańskiego. Jak prywatnie wygląda życie aktora? Czy Filip Bobek ma żonę?

Czy Filip Bobek ma żonę?

Filip Bobek to 43-letni aktor, który wielokrotnie zachwycił fanów swoją grą aktorską. Fani pokochali go przede wszystkim za "BrzydUlę", czy "Singielkę, ale nie zabrakło go również w takich produkcjach jak:

"Sala samobójców",

"Czas honoru",

"Weekend",

"Łza".

Jednak to dzięki serialom zdobył on fanki, które zastanawiają się, czy: "Filip Bobek ma żonę?". Do tej pory życie prywatne owiane było tajemnicą. On sam stara się nie poruszać tematów odbiegających od wątku pracy. W rozmowie z portalem ShowNews.pl Filip Bobek zapytany został o to, czy w jego życiu jest miejsce na żonę.

ONS

Sorry, musicie to wygooglać - odpowiedział aktor.

Na próżno jednak szukać tej informacji w Internecie, o czym poinformowała zapewne świadomego w tym fakcie aktora dziennikarka portalu.

Nie będę poprawiał internetu w takim razie - dodał aktor.

Dlaczego nowy uczestnik "Tańca z Gwiazdami" tak bardzo ukrywa swoją prywatność? Według jego słów jest spokojny i w życiu prywatnym stara się nie prowokować sytuacji napędzających plotki i domysły.

Jestem dość spokojny po prostu i chyba nie prowokuję żadnych takich sytuacji - podsumował Filip Bobek.

Myślicie, że podczas programu "Taniec z Gwiazdami" sytuacja się zmieni, a Filip Bobek zachce coś ogłosić światu? Może jeśli do tej pory nie udało mu się odszukać miłości, show to zmieni. O tym przekonamy się już niedługo.