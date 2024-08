Filip Bobek przygotowuje się do występów na żywo w "Tańcu z Gwiazdami". Jego programową partnerką została Hanna Żudziewicz. Właśnie pokazał nagrania z pierwszych prób:

Reklama

Przestaliśmy ze sobą rozmawiać - napisał.

I dodał wymowne nagranie.

Filip Bobek o partnerce z "Tańca z Gwiazdami"

Jesienna ramówka Polsatu zbliża się wielkimi krokami. Poznaliśmy już skład nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Wśród uczestników tym razem zmierzą się ze sobą: Rafał Zawierucha, Anna-Maria Sieklucka, Julia Żugaj, Filip Bobek, Natalia Nykiel, Piotr Świerczewski, Michał Meyer, Olga Bończyk, Filip Lato, Vanessa Aleksander, Majka Jeżowska i Maciej Zakościelny.

Trwają już pierwsze próby do nowego sezonu. Fani są zachwyceni, że Filip Bobek w Tańcu z Gwiazdami zatańczy z Hanną Żudziewicz. Jednak wygląda na to, że treningi nie należą do najłatwiejszych. Aktor relacjonował na Instagramie swoje zmęczenie podczas treningów.

Nie zrozumiałam Cię w ogóle, jeszcze raz - zapytała tancerka.

Że nie wiem, co mnie boli najbardziej - odparł Filip Bobek.

Ale coś Cię boli w ogóle? - dopytywała.

Instagram @filip_bobek

To dopiero początek ciężkich treningów przed odcinkami na żywo, które startują już we wrześniu. Debiut uczestników na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami, a godziny na salach treningowych nie należą do najłatwiejszych. Partnerzy programowi muszą się nie tylko dopasować w tańcu ale również lepiej poznać.

Zobacz także

Przestaliśmy ze sobą rozmawiać, kontaktujemy się przez agentów - napisał żartobliwie Filip Bobek.

Instagram @filip_bobek

Jesteście ciekawi jak Filip Bobek i Hanna Żudziewicz poradzą sobie w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami"? Myślicie, że aktor okaże się czarnym koniem edycji? Emocje przed nowym sezonem sięgają zenitu.

Reklama

Zobacz także: Filip Bobek już narzeka na Hannę Żudziewicz? "Wszystkie ostre słowa na Twój temat się sprawdziły"