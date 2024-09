Trzeci odcinek "Tańca z Gwiazdami"! W poprzednim z show pożegnała się Olga Bończyk, a w rywalizacji o Kryształową Kulę pozostało jeszcze aż 11 par. Kto wypadł najlepiej w niedzielnym odcinku, a kto zdobył najniższe oceny jurorów oraz najmniej głosów od publiczności? Wszystkie informacje poniżej - news będzie aktualizowany na bieżąco!

"Taniec z Gwiazdami": Relacja i wyniki z 3. odcinka!

15. odsłona "Tańca z Gwiazdami" już na samym początku przyniosła wiele zaskoczeń. W pierwszym odcinku jurorzy nie szczędzili wysokich not uczestnikom, padła nawet pierwsze "cztery dziesiątki" - zdobyła je Vanessa Aleksander za pasodoble. W drugim już było nieco słabiej - Iwona Pavlović czy Rafał Maserak wytykali uczestnikom każdy błąd, co w przypadku Majki Jeżowskiej skończyło się niemałą aferą.

Jak zaś wyglądały występy uczestników w trzecim odcinku i kto zdobył najwięcej punktów? Zobaczcie naszą relację z show poniżej!

Właśnie rozpoczął się kolejny odcinek "Tańca z Gwiazdami". Gwiazdy zaprezentowały się w oryginalnym i niecodziennym stylu, gdyż tematem aktualnego odcinka były podróże. Jako pierwsza zatańczyła para numer 11 Majka Jeżowska i Michał Danilczuk w tańcu wybrali się do Stanów Zjednoczonych.

Stopień trudności tego tańca mnie nie powala, ale było bardzo ładnie - wyjawiła Iwona Pavlović.

Tomasz Wygoda porównał Majkę Jeżowska do Dolly Parton. Para 11 zatańczyła country, lecz nie zachwyciła jury. Para zdobyła następujące punkty:

Rafał Maserak: 5

Ewa Kasprzyk: 6

Tomasz Wygoda: 5

Iwona Pavlović: 4

Razem: 20 punktów.

ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Para numer trzy wybrała się do Argentyny, aby zatańczyć tango. Michał Meyer i Klaudia Rąba rozpalili parkiet, lecz i ta para nie zadowoliła jury.

Wprowadziłeś nas w cudowną atmosferę natomiast nie zdominowałeś partnerki - wyjawiła Iwona Pavlović.

Ja kocham tango. Im jestem starszy, tym bardziej. Nie wiem, czy partnerka Ci wybaczy. Za mało było dynamiki wewnątrz ciała. Klaudia cię zdominowała - dodał Rafał Maserak.

Rafał Maserak: 5

Ewa Kasprzyk: 6

Tomasz Wygoda: 4

Iwona Pavlović: 3

Razem: 18 punktów.

Wojciech Olkusnik/East News

Jako trzecia para zatańczyli Natalia Nykiel i Jacek Jeschke. Zaprezentowali oni gorącą kolumbijską salsę do piosenki Shakiry "La Tortura".

Natalia ta salsa nie była dla mnie torturą. Masz naturalny talent do kręcenia pupą. Poza tym jesteś blondynką, więc jesteśmy w klubie, poza tym kocham Shakirę - skomentowała Ewa Kasprzyk.

Rafał Maserak wyznał, że salsa była na poziomie amerykańskim:

Tydzień temu mówiłem, że za mało sensualności była, ale dzisiaj to ja cały płonę! Kolumbijki mają to we krwi, my Europejczycy musimy to naśladować. Zatańczyłaś na poziomie europejskim.

Iwona Pavlović zauważyła, że Natalia poprawiła się, tańczą biodrami. Jak jury oceniło parę numer 2?

Rafał Maserak: 6

Ewa Kasprzyk: 7

Tomasz Wygoda: 6

Iwona Pavlović: 6

Razem: 25 punktów.

Wojciech Olkusnik/East News

Jako następna na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" była podróż do Włoch. Filip Lato i Julia Suryś. Para nr 1 zatańczyła amerykańskiego charlestona, a wszystko do włoskiej piosenki "We no speak americano"

Para numer 1 uzyskała mocne brawa od publiki, a co na to jury?

Była zabawa, była forma, były mocne nogi - skomentował Tomasz Wygoda.

Była bezczelność, wolność, brawura (...) Wszystko utrzymane w świetnym rytmie w świetnym tempie - dodała Ewa Kasprzyk.

Rafał Maserak przerwał miłe komentarze i wyjawił, że według niego były naleciałości z jive.

Rafał Maserak: 7

Ewa Kasprzyk: 9

Tomasz Wygoda: 8

Iwona Pavlović: 7

Razem: 31 punktów

ADAM JANKOWSKI/REPORTER

A która para wybrała się do Korei? Julia Żugaj u boku Wojciecha Kuciny zatańczyli keypop. To styl tańczony do koreańskiej muzyki popowej.

Rafałowi Maserakowi zdecydowanie spodobał się taniec Julki i Wojtka. Co się po chwili okazało, nie tylko Maserak był zachwycony tańcem Juli Żugaj.

Dla mnie to było stylowe - ocenił Rafał Maserak.

To było bardzo ładne, smaczne. Nie do końca się zsynchronizowałaś z tancerzami, ale to ty jesteś gwiazdą - oceniła występ Julii Żugaj Iwona Pavlović.

Rafał Maserak: 9

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 8

Iwona Pavlović: 9

Razem: 36 punktów

Wojciech Olkusnik/East News

Filip Bobek i Hanna Żudziewicz wybrali się do Paryża. Gorące tango pary numer 5 zachwyciło fanów i jury.

Była pasja, namiętność - oceniła Ewa Kasprzyk.

Jestem zauroczona. Nie mogę mówić nawet (...) - dodała Iwona Pavlovć.

Bardzo perfekcyjne zatrzymania, bardzo ostre. Przeżywaliście to razem - wyznał Tomasz Wygoda.

Rafał Maserak: 9

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 9

Iwona Pavlović: 9

Razem: 37 punktów

Wojciech Olkusnik/East News

Turcję odwiedzili Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, tańcząc sambę. Jak poszło parze numer 8?

Brawo dla was za oryginalność - oceniła Ewa Kasprzyk.

Samba jest tańcem w tym programie bardzo trudnym do zatańczenia (...) Ja ciebie już oceniam jako zawodową tancerkę. Śmiało mogę powiedzieć - powiedział Rafał Maserak.

Iwona Pavlović musiała wbić szpilę i dodała, że gdyby nie kilka figur mogłaby pomyśleć, że to cha cha.

Rafał Maserak: 8

Ewa Kasprzyk: 9

Tomasz Wygoda: 8

Iwona Pavlović: 8

Razem: 33 punkty

VIPHOTO/East News

Do Indii poleciał Rafał Zawierucha i jego partnerka taneczna Daria Syta pięknie oddali atmosferę Bollywood.

To było zjawiskowe, to była rozrywka. Ten taniec to jest właśnie uśmiech, radość, dynamika, to wszystko było - ocenił taniec Rafał Maserak.

Tam było trzymania się zasad i bardzo dużo radości - dodał Tomasz Wygoda.

Ewa Kasprzyk poprosiła Rafała Zawieruchę, aby pokazał jej "spiralę śmierci". Jury było zachwycone parą numer 10, o czym przekonała się, słysząc oceny.

Rafał Maserak: 9

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 9

Iwona Pavlović: 9

Razem: 37 punktów

Quickstep w czeskim rytmie zaprezentował Tomasz Świerczewski i Izabela Skierska. Para numer 7 według jury zrobiła spory progres.

Przebiłeś się przez nasze ekrany całkowicie i naprawdę ten taniec był przywoity - skomentowała taniec Iwona Pavlović.

Niestety z wielką przykrością muszę się zgodzić, że to było świetne, że to było wspaniałe - dodała Ewa Kasprzyk.

Tu trzeba się więcej bawić - skomentował Tomasz Wygoda.

Rafał Maserak: 7

Ewa Kasprzyk: 9

Tomasz Wygoda: 6

Iwona Pavlović: 6

Razem: 28 punktów

VIPHOTO/East News

Maciej Zakościelny i Sara Janicka wybrali się w romantyczną podróż do Francji w rytmie kubańskiej Cha Cha. Para numer 12 zdecydowanie rozpaliła parkiet.

W tym programie pary mają taka huśtawkę raz wychodzą lepiej, raz gorzej. Wy wyszliście lepiej - powiedział Rafał Maserak.

Zarówno Rafał Maserak jak i Iwona Pavlović wyznali, że Maciej musi popracować nad prostymi plecami.

Wprowadzacie coś, co mnie trzyma. Ja zazdrościłam Sarze, że z tobą tańczę. Czułam taki nawet subtelny seks, ale taki ze smakiem - dodała Iwona Pavlović.

Rafał Maserak: 8

Ewa Kasprzyk: 9

Tomasz Wygoda: 9

Iwona Pavlović: 8

Razem: 34 punkty

VIPHOTO/East News

Przystanek Polska należał do Michała Kassina i Anna Maria Sieklucka, którzy zatańczyli walca do piosenki Ireny Santor.

Odnalazłam w tobie taką niewinność dziecka, dziewczynki zagubionej - skomentowała taniec Ewa Kasprzyk.

Podobała mi się różnica między tą lekkością, którą uzyskałaś, a tym bezwładem (...). To był wasz najlepszy taniec - Tomasz Wygoda

Rafał Maserak: 9

Ewa Kasprzyk: 9

Tomasz Wygoda: 8

Iwona Pavlović: 7

Razem: 33 punkty

VIPHOTO/East News

Ogólna punktacja jury w 3. odcinku "Tańca z Gwiazdami":

Filip Bobek i Hanna Żudziewicz - 37 punktów

Rafał Zawierucha i Daria Syta 37 - punktów

Julia Żugaj i Wojciech Kucina - 36 punktów

Maciej Zakościelny i Sara Janicka - 34 punkty

Anna Maria Sieklucka i Michał Kassin - 33 punkty

Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz - 33 punkty

Filip Lato i Julia Suryś 31 - punktów

Piotr Świerczewski i Iza Skierska - 28 punktów

Natalia Nykiel i Jacek Jeschke - 25 punktów

Majka Jeżowska i Michał Danilczuk - 20 punktów

Michał Meyer i Klaudia Rąba - 18 punktów

Oczekiwanie na werdykt sprawiło, iż fani zarówno na publiczności, jak i przed telewizorami poczuli niemały stres. Widownia odetchnęła, kiedy okazało się, że Michał Danilczuk i Majka Jeżowska pomimo nie najwyższych not od jury nie odpadną z programu. Zobaczymy ich na pewno w 3 odcinku tanecznego show. Jednak ktoś musiał odpaść. Jako dwie ostatnie pary na parkiecie pozostały Tomasz Świerczewski i Izabela Skierska oraz Michał Meyer i Klaudia Rąba. Kto odpadł z 3 odcinka "Tańca z Gwiazdami"?

W kolejnym odcinku niestety nie zobaczymy Michała Meyera i Klaudii Rąby.

