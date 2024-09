Hanna Żudziewicz i Filip Bobek są jedną z 12. par "Tańca z Gwiazdami". Podczas swojego pierwszego występu zatańczyli walca angielskiego i ten debiut był bardzo udany. Para otrzymała aż 38 punktów, co spowodowało, że uplasowali się na drugim miejscu, czyli ex aequo z Julią Żugaj. Wygląda na to, że będzie to naprawdę mocna edycja "Tańca z Gwiazdami". A co na ten temat sądzą Hania i Filip? Kto podobał im się najbardziej?

Reklama

Żudziewicz i Bobek o najlepszym tańcu w pierwszym odcinku "TzG"

Po kilku miesiącach przerwy fani "Tańca z Gwiazdami" w końcu doczekali się pierwszego odcinka show. Nikt jednak nie spodziewał się, że podczas startu sezonu padnie już najwyższa nota, czyli "czterdziestka", która powędrowała do Vanessy Aleksander i Michała Bartkiewicza. Niewiele niżej znaleźli się Julia Żugaj i Wojciech Kucina oraz Filip Bobek i Hania Żudziewicz. Jednak jednym z większych zaskoczeń była 64-letnia Majka Jeżowska, która początkowo wzbudzała kontrowersje swoim udziałem w tanecznym show. Okazało się, że jest bardzo sprawna fizycznie, rytmiczna i ma mnóstwo energii. Teraz Hania Żudziewicz i Filip Bobek przed naszą kamerą podsumowali tegoroczną edycję "Tańca z Gwiazdami":

To jest jedna z nielicznych edycji, gdzie nie ma osoby, która nie potrafi tańczyć! Każdy tańczył!(...) Majka wyszła to dynamit, charyzma, rozwaliła studio! Vanessa technicznie wspaniała - wyjawili Hania i Filip.

A jak Filip Bobek czuł się podczas pierwszego występu? Zobaczcie nasze wideo, aby dowiedzieć się więcej!

Reklama

Zobacz także: Chłopak Julii Żugaj przebije Kevina Mgleja? Oto zdjęcia zza kulis "Tańca z gwiazdami"