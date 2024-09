Julia Żugaj tym razem zmierzyła się z K-popem. Jej występ w "Tańcu z Gwiazdami" na tyle spodobał się jurorom, że otrzymała jedną z najwyższych not odcinka.

Julia Żugaj spełnia swoje marzenia w "Tańcu z Gwiazdami". Od samego początku nie ukrywała swojej radości związanej z tym, że będzie mogła wziąć udział w produkcji i sprawdzić się jako tancerka. Na chwilę przed odcinkiem na żywo informowała swoich fanów, że próba generalna nie poszła jej najlepiej:

Na koniec jednak dodała:

I wygląda na to, że te słowa się sprawdziły.

Julia Żugaj i Wojciech Kucina zatańczyli K-pop ich występ przypadł do gustu jurorom, którzy nie szczędzili im komplementów:

To było bardzo ładne, smaczne. Nie do końca się zsynchronizowałaś z tancerzami, ale to ty jesteś gwiazdą

"Dla mnie to było stylowe" - podsumował Rafał Maserek. Jurorzy ocenili taniec Julki Żugaj na 37 punktów.

Taniec Julii Żugaj z trzeciego odcinka "Tańca z Gwiazdami" wzbudził entuzjazm wśród internautów:

Inni jednak zauważają, że K-pop nie należy do tańców towarzystkich i jurorom trudno było to ocenić: