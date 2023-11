Doda słynie z prowokacyjnych i odważnych kreacji. Ale nie zawsze tak było. Gdy młodziutka Dorota Rabczewska dostała się do Teatru Buffo miała tyle lat, co Roksana Węgiel dziś - czyli 14. I, jak mówi reporterce Party.pl, nie była wtedy bardzo „hop do przodu”.

Czy Roksana jest zbyt odważna jak na swój wiek? Sporo takich głosów pojawiło się przy niektórych stylizacjach wokalistki, według części komentatorów zbyt odważnych i seksownych, jak na 14-latkę. A co na ten temat powiedziała nam jedna z najodważniejszych i najseksowniejszych zarazem artystek w Polsce? Zobaczcie naszą rozmowę z Dodą na planie nowego show TV Puls "Gra muzyka"!

Doda słynie z seksownych kreacji.

Czy Roksana Węgiel nie jest na takie za młoda?