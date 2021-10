Roksana Węgiel szokuje nowym zdjęciem! Fani porównują ją do Ariany Grande i... Idy Nowakowskiej

Znamy już nominowanych artystów do MTV Europe Music Awards 2019! Wielka gala odbędzie się 3 listopada w FIBES, Conference & Exhibition Centre w Sewilli. Transmisja na żywo na kanale MTV Polska o godz. 21:00. Na gali nie zabraknie polskiego akcentu, bowiem o jedną ze statuetek walczy pięciu polskich artystów! Kto? Nominacje do MTV EMA 2019 Najwięcej emocji co roku wzbudza kategoria "Najlepszy polski artysta". W tym roku o statuetkę powalczą: Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło, Bass Astral x Igo, Sarsa oraz najmłodsza w tym zestawieniu, Roksana Węgiel! Rok temu najlepsza okazała się Margaret. Kto w tym roku sięgnie po statuetkę, która trafiła także w ręce Dawida Kwiatkowskiego, Kasi Kowalskiej, Sistars czy Dody? Przekonamy się niebawem. Poznajcie resztę nominacji do MTV EMA 2019! NAJLEPSZY TELEDYSK Ariana Grande - thank u, next Billie Eilish - bad guy Lil Nas X - Old Town Road (Remix) ft. Billy Ray Cyrus ROSALÍA, J Balvin - Con Altura ft. El Guincho Taylor Swift - ME! ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco NAJLEPSZY ARTYSTA/NAJLEPSZA ARTYSTKA Ariana Grande J Balvin Miley Cyrus Shawn Mendes Taylor Swift NAJLEPSZA PIOSENKA Ariana Grande - 7 rings Billie Eilish - bad guy Lil Nas X - Old Town Road (Remix) ft. Billy Ray Cyrus Post Malone, Swae Lee - Sunflower Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita NAJLEPSZA WSPÓŁPRACA BTS, Halsey - Boy With Luv Lil Nas X, Billy Ray Cyrus -Old Town Road (Remix) Mark Ronson, Miley Cyrus - Nothing Breaks Like a Heart ROSALÍA, J Balvin - Con Altura ft. El Guincho Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita The Chainsmokers, Bebe Rexha - Call You Mine NAJLEPSZY DEBIUT Ava Max Billie Eilish Lewis Capaldi Lil Nas X Lizzo Mabel NAJLEPSZY ARTYSTA MUZYKI POP Ariana Grande Becky G Camila Cabello Halsey Jonas...