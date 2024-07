Po emisji finałowego odcinka "Rolnik szuka żony" jego główni bohaterowie w końcu mogą zabierać głos i zdradzać, jak potoczyło się ich życie. Widzów show TVP 1 z pewnością ciekawią dalsze losy Klaudii i Valentyna, którzy w finale programu oznajmili, że się kochają i nadal są ze sobą w związku. Czy nadal tak jest? Zobaczcie nowy wpis Valentyna!

Reklama

Valentyn o relacji z Klaudią z "Rolnik szuka żony"

Za nami wielki finał 9. edycji "Rolnik szuka żony" - pod wieloma względami wyjątkowej, ponieważ w show powstało aż pięć par! Jedną z nich są oczywiście Klaudia i Valentyn! W ostatnim odcinku para zadeklarowała przed milionami widzów swoją miłość, zdradziła również plany na najbliższe tygodnie - będą zajmować się przede wszystkim przeprowadzką Valentyna na gospodarstwo Klaudii. Życie na odległość jest dla nich zbyt męczące.

Zobacz: "Rolnik szuka żony 9": Prawda o związku Klaudii i Valentyna wyszła na jaw! "Nie jest łatwo, najgorsze są..."

I choć od czasu nagrywania finału do dziś minęło już kilka tygodni, związek tej pary ma się świetnie. Niedawno głos zabrała sama Klaudia z "Rolnik szuka żony 9", dodając czuły post związany z Valentynem, teraz to mężczyzna postanowił zdradzić, co czuje:

Przygoda z programem dobiegła końca natomiast nasze wspólne życie dopiero się zaczyna. Jestem w totalnym szoku, że pomimo tylu przeciwieństw losu nam się udało i jesteśmy razem, szczęśliwi. Wcześniej na pierwszy rzut oka mało znacząca niewinna decyzja wzięcia udziału w programie przewróciła mój świat do góry nogami, ale niczego nie żałuje bo poznałem cudowną kobietę, na którą czekałem całe życie - pisze Valentyn na Instagramie.

Ale to nie wszystko! Valentyn zdradził również, czego nauczył się w "Rolnik szuka żony" i co przyniósł mu ten program, poza upragnioną miłością:

Zobacz także

Program nauczył mnie jednego. Nie można się bać gadać o uczuciach, trzeba być z drugim człowiekiem szczerym i zaryzykować się otworzyć bo niedomówienia, wstydzenie się poruszenia jakiegoś tematu nas nie zbliżą, a jedynie poróżnią w przyszłości. Wiadomo narażamy się wtedy na ból, odrzucenie, ale na swoim przykładzie stanowczo mówię, że warto! - dodał wybranek Klaudii.

mat. prasowe TVP

Parze jeszcze raz serdecznie gratulujemy! Będziecie obserwować dalsze losy tej pary? My z pewnością! Coś czujemy, że być może zakończy się tak, jak mówiła Klaudia w finale "Rolnika...":

Ja się śmieję, że ten finał będzie dla mnie na ślubnym kobiercu i tak, to będzie dla mnie finał - mówiła rolniczka.

Trzymamy kciuki!

Reklama

Zobacz także: "Rolnik szuka żony 9": Kasia zabrała głos po finale! Pokazała mnóstwo zdjęć z Tomaszem