Za nami finał 9. edycji "Rolnik szuka żony". Dziś już oficjalnie wiemy, że Tomasz i Kasia tworzą szczęśliwy związek! Choć droga do ich bliższej relacji nie była prosta, to jednak uczucie wygrało. Po emisji finałowego odcinka randkowego show stacji TVP, Kasia postanowiła zabrać głos - w pięknych słowach opisała łączące ją z Tomaszem uczucie i po raz pierwszy pokazała tak dużo zdjęć z ukochanym. Zobaczcie sami!

Po raz pierwszy w historii programu "Rolnik szuka żony" (i to ze wszystkich edycji na całym świecie), dzięki randkowemu show utworzyły się aż cztery pary! Singlem pozostał jedynie Mateusz, a pozostali cieszą się ze swoich miłosnych relacji. W tym gronie znaleźli się również Kasia i Tomasz, którzy podczas finału "Rolnik szuka żony" wyznali sobie miłość! Po tygodniach ukrywania się, dziś w końcu mogą dzielić się swoim szczęściem z fanami. I tak, tuż po finale randkowego show TVP, Kasia postanowiła napisać kilka słów odnośnie jej relacji z Tomaszem.

Jak zaznaczyła na samym początku swojego wpisu, ich droga do szczęścia nie była łatwa. Wie jednak, że dzięki drugiej szansie, którą ona i Tomasz sobie dali, dziś cieszą się wielką miłością!

- Więc wierzysz w drugą szansę? W drugą, trzecią, czwartą. Ile będzie trzeba. Pod warunkiem, że walczysz o właściwą osobę. Nasza historia była pełna niespodzianek, zwrotów akcji, rozczarowania i bólu, ale to wszystko sprawiło, że jest wyjątkowa. Każdy pisze swoją historię, my teraz piszemy naszą ❤️ Mama, po powrocie z gospodarstwa powiedziała mi bardzo mądre zdanie - jeśli macie być razem, to mimo wszystko będziecie. Wtedy pełna rozgoryczenia nie wierzyłam w nie, ale w miarę upływu czasu zrozumiałam, że ma rację. Jeśli dostaje się drugą szansę, trzeba z niej korzystać, póki jest dla nas dostępna. Lepiej żałować, że się coś zrobiło, niż przez resztę życia myśleć „co by było gdyby…”. My korzystając z niej zaryzykowaliśmy i nie żałujemy - zaczęła Kasia.

Zobacz także: "Rolnik szuka żony 9": Napięta atmosfera między Tomaszem a Zuzą: "Nie mam sobie nic do zarzucenia"

W dalszej części swojego postu Kasia z "Rolnik szuka żony" opisała, jak bardzo jest dziś szczęśliwa. Przy okazji dodała również, że gdyby cofnęła się w czasie, z pewnością jeszcze raz wysłałaby list do Tomasza!

Zobacz także

- To właśnie dzięki naszemu pragnieniu do stworzenia stabilnego i poważnego związku jestem teraz najszczęśliwszą i pełną miłości kobietą, a lepszego Romea nie mogłam sobie wyobrazić. Każdy z nas popełnia błędy, jednak wygranym jest ten, który się do nich przyznaje.

Z tego miejsca chciałabym podziękować całej produkcji @rolnikszukazonytvp Bez Was to wszystko by się nie udało i zapewne, mimo tak bliskiej odległości, nie miałabym szansy poznać Tomka i tak wspaniałych osób. Zarówno tych tworzących program, jak i tych którzy w nim uczestniczyli. [...] Jeśli miałabym szansę cofnąć się w czasie to ponownie, bez wahania, wysłałabym list do Tomasza K. - dodała Kasia.