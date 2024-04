Ewa z "Rolnik szuka żony" od czasu do czasu odzywa się do fanów na swoim Instagramie. Tym razem postanowiła odpowiedzieć im na kilka nurtujących ich pytań. Internauci między innymi chcieli się dowiedzieć, jak zmieniło się życie Ewy po programie. Uczestniczka 10. edycji "Rolnik szuka żony" szczerze odpowiedziała!

Ewa z "Rolnik szuka żony" zdradza, jak zmieniło się jej życie po programie

Fanom programu "Rolnik szuka żony" nie trzeba przedstawiać Ewy. Piękna 30-latka podbiła serca widzów w 10. edycji programu, kiedy to walczyła o serce Waldemara. Choć ostatecznie relacja tej dwójki nie wyszła, to jednak Ewa w dalszym ciągu cieszy się sporym zainteresowaniem wśród fanów show. Widzowie programu do dziś chętnie śledzą jej losy za pośrednictwem Instagrama i właśnie w tym miejscu Ewa ostatnio odpowiadała na ich pytania.

Ewa z "Rolnik szuka żony" postanowiła odezwać się do swoich obserwatorów w Wielkanoc. Jeden z internautów postanowił szczerze zapytać, jak zmieniło się życie Ewy po programie. Ona szczerze odpowiedziała:

Czy się zmieniło? Nie odczułam. Moje życie wygląda raczej tak samo, jak przed udziałem w programie. Przybyło tutaj (na Instagramie - przyp. red.) obserwujących, ale z każdą dodaną relacją ta liczba maleje, więc raczej na Influencerkę się nie nadaję - wyznała Ewa

Wszystko wskazuje więc na to, że Ewa z "Rolnik szuka żony" nadal jest singielką i nie znalazła wymarzonej miłości po udziale w programie. Mimo to Ewa wygląda na naprawdę szczęśliwą - spełnia się zawodowo, stale koncertuje i oczywiście może liczyć na ogrom miłości od swojego synka, którego podczas ostatniego Q&A również pokazała swoim fanom. Ewa jednak zadbała o to, aby nie ujawnić wizerunku swojej pociechy w pełni.

Trzymamy zatem kciuki za Ewę z "Rolnik szuka żony", życzymy jej wszystkiego dobrego i mamy nadzieję, że będzie częściej się odzywać do swoich fanów!