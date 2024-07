Klaudia i Valentyn są nadal razem? Przed finałem 9. edycji "Rolnik szuka żony" spekulacji na ten temat nie brakowało, a niektóre były bardzo niepokojące. Teraz wszystko okazało się jasne. Rolniczka spotkała się również z dwoma kandydatami, których wcześniej odrzuciła - Konradem i Kamilem. Czy panowie mają do niej żal? Zobaczcie, co się wydarzyło!

Klaudia, tuż przed finałem "Rolnik szuka żony", skutecznie podgrzała emocje wokół swojego związku z Valentynem. Na swoim Insstagramie rolniczka udostępniła niepokojący mem, a widzowie zgodnie stwierdzili, że związek Klaudii i Valentyna z "Rolnik szuka żony" nie przetrwał. Na szczęście mamy dobre informacje - rolniczka i jej wybranek nadal są razem! Ale po kolei.

W finale show Klaudia spotkała się również z Konradem oraz Konradem, których pożegnała dzień po dniu. Klaudia uważa, że każdy z nich miał równe szanse. W trakcie rozmowy z Konradem ten chciał się dowiedzieć, dlaczego mimo różnicy wieku, zdecydowała się go zaprosić na gospodarstwo:

Ostatecznie jednak nikt do siebie nie ma żalu. Co więc z Valentynem?

Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" nadal są parą, jednak nie mieszkają ze sobą i widzą się tylko w weekendy. Dla obu stron to bardzo trudna sytuacja:

Uczucia się rozwinęły, definitywnie. Ale cieszę się, że tak to wyszło. To co się najbardziej obawiałem, to odległości, bo z doświadczenia wiedziałem, że to nie będzie łatwe. Nie jest łatwo, nie jest dalej łatwo, najgorsze są te pierwsze dni po spotkaniu, bo widzimy się co weekend, co drugi, ale ten pierwszy dzień po... Jest ciężko - mówił Valentyn.