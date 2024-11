Już w najbliższą niedzielę dowiemy się, jakie pary nadal są razem z 11. edycji "Rolnik szuka żony", ale to nie oznacza, że widzowie zapomnieli o swoich ulubieńcach z poprzednich edycji. Klaudia i Valentyn przygotowują się do swojego ślubu i po raz pierwszy opowiedzieli nieco więcej o swojej ceremonii. To może was zaskoczyć!

Klaudia i Valentyn znaleźli miłość dzięki 9. edycji miłosnego hitu TVP. Od tego czasu ich relacja tylko się rozwija. Jakiś czas temu para postanowiła się zaręczyć, a niedawno w "Pytaniu na śniadanie" Klaudia i Valentyn z "Rolnika" wyznali, że szykują się do ślubu. Oboje już od dawna planują wspólną przyszłość, a widzowie mocno trzymają za nich kciuki i chętnie śledzą ich codzienność na Instagramie. Ostatnio zakochani w rozmowie z naszym reporterem Party.pl zdradzili co nieco o swojej ceremonii ślubnej. Oboje postawili na tradycje, choć niektórych może zaskoczyć pewien szczegół.

Tradycyjnie po prostu — ślub i wesele. Ja to się śmieje, że to jest abstrakcją dla kogoś, ale dla nas normalne, że w cerkwi prawosławnej będzie, więc no korony będą trzymane nad nami przez naszych, w kościele się nazywa świadków, a u nas to są starsi, więc to może będzie gdzieś tam dla innych osób z innych województw, miejscowości coś innego tak, bo na Podlasiu to jest normalne

— powiedziała Klaudia.