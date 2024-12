Ania i Marcin szybko stali się ulubieńcami widzów, którzy mogli obserwować, jak rodzi się ich miłość na ekranie. Oboje chętnie dzielą się wspólnymi kadrami w mediach społecznościowych, a fani zasypują ich komplementami. Teraz po raz pierwszy Ania zdecydowała się odpowiedzieć na pytania fanów. Jedno z nich dotyczyło ślubu!

Ania od Marcina z "Rolnik szuka żony" zabrała głos w sprawie ślubu!

Marcin Kobieracki wziął udział w 11. edycji miłosnego hitu TVP i nie mogło to skończyć się dla niego lepiej. Rolnik marzył o wyjątkowej kobiecie, która będzie przy jego boku i taką też znalazł. Jeszcze w programie 37-latek postanowił otworzyć się przed Anią i wyznać jej co tak naprawdę do niej czuje, a internauci byli wprost zachwyceni tym, jak rozwija się ich relacja. Para właśnie spędziła pierwsze święta Bożego Narodzenia razem - Ania i Marcin pochwalili się nawet wspólnymi kadrami w mediach społecznościowych. Ostatnio Ania z "Rolnika" pochwaliła się swoim szczęściem i udostępniła wspólne zdjęcie ze swoim ukochanym. Teraz 35-latka postanowiła nieco opowiedzieć o ich relacji podczas Q&A na Instagramie.

Ania z "Rolnik szuka żony" zorganizowała chyba pierwsze takie Q&A na swoim profilu Instagramie po programie. Fani bardzo długo czekali, aby poznać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Patrząc, jak świetnie rozwija się jej relacja z Marcinem, jedna z internautek postanowiła zapytać uczestniczkę show, czy wolałaby wziąć ślub cywilny, czy kościelny. Ania odpowiedziała wprost:

Kościelny — jestem wierząca, więc jest to dla mnie istotny aspekt – napisała Ania.

Na szczęście Ania i Marcin nie są jedyną parą z 11. edycji, której udało się wytrwać po programie. Rafał i Dominika z "Rolnika" również nie kryją swojego szczęścia i w świątecznym odcinku ogłosili, że uczestniczka show po nowym roku zamieszka u rolnika. Obie pary wystąpiły w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" i opowiedziały, na jakim etapie są ich relacje. My mocno trzymamy za nich kciuki i mamy nadzieje, że już niedługo ogłoszą radosną nowinę!

Przypominamy, że Ania z "Rolnik szuka żony" zareagowała również na pytanie o... rozstanie z Marcinem! Była uczestniczka wielkiego hitu Telewizyjnej Jedynki zdementowała szokujące plotki na temat swojej relacji z rolnikiem.

Kibicowaliście Ani i Marcinowi w "Rolnik szuka żony" i dziś śledzicie ich losy za pośrednictwem mediów społecznościowych?

