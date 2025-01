Waldemar jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych po emisji "Rolnik szuka żony". Uczestnik show chętnie dzieli się urywkami ze swojego życia w mediach społecznościowych, a najchętniej pokazuje zdjęcia swoje córeczki, która niedawno przyszła na świat. Internauci zastanawiają się, czemu nie chwali się zdjęciami z synami.

Reklama

Dlaczego Waldemar i Dorota Z "Rolnik szuka żony" nie pokazują zdjęć z synami?

Waldemar wziął udział w 10. edycji miłosnego hitu TVP i został zapamiętany jako jeden z najbardziej kontrowersyjnych uczestników show. Na początku rolnik postanowił wybrać swoją faworytkę Ewę, ale ich drogi szybko się rozeszły, a on postanowił dać szanse Dorocie. Ta decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę, bo dziś para tworzy szczęśliwą rodzinę. Uczestniczka show nie tylko przeprowadziła się na gospodarstwo rolnika, ale również doczekali się wspólnej córki Dominiki. Oboje również mają synów z poprzednich relacji.

Para jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie pokazują, jak wygląda ich wspólne życie po programie i chętnie odpowiadają na pytania internautów. Fani programu cały czas się zastanawiają, co się dzieje w związku Doroty i Waldemara z "Rolnik szuka żony" i tylko czekają na kolejne Q&A na Instagramie. Ostatnio Waldemar z "Rolnik szuka żony" postanowił odpowiedzieć na kolejną serię pytań od internautów. Jeden z internautów postanowiła zapytać rolnika, dlaczego dodaje zdjęcia tylko z córką, a nie z synami. Ukochany Doroty od razu postanowił to wyjaśnić.

Dorcia ze swoim synem zamieszcza na swoim profilu, ja ze swoim synem nie wstawiam, gdyż uznałem, że póki co nie publikuje jego wizerunku. Mamy oczywiście zdjęcia wspólne i osobno, ale nie wszystko chcemy pokazać – napisał Waldemar.

Fani uwielbiają śledzić losy pary. Ostatnio Dorota z "Rolnika" musiała wyjaśnić, dlaczego nie pojawili się w świątecznym odcinku rolnika. Jest to odcinek, w którym byli uczestnicy, show spotykają się, by opowiedzieć o tym, jak zmieniło się ich życie od czasów programu. Fani show liczyli, że Waldemar i Dorota również się pojawią, ale obowiązki na gospodarstwie i małe dziecko sprawiły, że byłoby to dla nich ciężkie do wykonania. Co więcej, rolnik ma żal do produkcji, że nie zostali zaproszeni do świątecznego odcinka rok wcześniej, więc w tym roku celowo postanowili odmówić.

A wy lubicie śledzić losy byłych uczestników "Rolnik szuka żony"?

Reklama

Zobacz także: Jeden szczegół nie daje spokoju fanom "Rolnika". Waldemar nie gryzł się w język